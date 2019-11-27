校媒记者游学浙里 融媒“武艺”传承文化

“我特别期待去鲁迅故居。因为我们从小学习鲁迅先生的文章，潜意识里对他有一种很熟悉的感觉。”内蒙古工业大学的孟璐瑶说。今年11月，她和来自全国各地的大学生组成了一支大学生融媒体记者队伍，前往浙东唐诗之路和两山理论实景地，寻访中华传统文化。

今年9月，由浙江省文化和旅游厅主办、青年时报社承办、中青校媒协办的“爱祖国、向前冲”诗画浙江青年景区定向赛暨“游学浙里，践行传承”思享会系列活动启动，面向全国高校融媒体传播高手的征集同步展开。

第一次来到浙江的福州大学学生曾璐姚以往对浙江的印象停留在西湖、雷峰塔，在这次活动中，她来到绍兴和宁波余姚，探访了有历史底蕴的名人故居，拍摄余姚蓬勃发展的美丽乡村，“对浙江文化的认识更加多元、立体了”。

在浙江游学，福建师范大学的范曼莉印象最深刻的是，浙江的美不仅在于建筑的规格样式，更在于它所承载的传统文化。文化赋予了这片青山绿水更多的姿色。在绍兴的鲁迅故居，大学生们仿佛进入“行走的语文课本”。来自广州大学的欧阳阳说，“看到潺潺流水上的乌篷船，脑海里立马想到的就是课文《社戏》”。

在这里，大学生记者也碰撞出不少思想的火花。参观结束后，大学生融媒体记者便结合当天所学，创作出一篇题为《关于鲁迅故里的冷知识你一定不知道》的微信图文。“开小灶”这个词是怎么来的？古人所有的藏书箱有哪些讲究之处？“瓶”和“镜”摆在桌上，又有什么寓意？经过大学生之手，近代人的生活习惯和文化传统被融媒体作品记录，广为传播。

在宁波余姚梁弄镇，大学生记者们探访了依托“红色基因”发展红色旅游的横坎头村。横坎头村是浙东抗日革命根据地之一，也曾是一个贫困村。2003年春节前夕，时任浙江省委书记的习近平专程到梁弄镇和横坎头村考察调研，提出了建设“全国革命老区全面奔小康样板镇”的思路。在此后的16年间，习近平曾两次给横坎头村村民回信，表达他对村庄建设的鼓励和殷切期望。

红色文化给这个村庄的发展注入了生机，红色旅游成了当地人脱贫的路子。江西师范大学的傅应林和队友采访了回乡创业的90后黄徐洁。她曾经在德国留学，毕业后选择回到家乡，办了一家农家乐。听闻黄徐洁讲起农家乐从初期的人流稀少到现在成为横坎头村招牌农家乐的创业故事，安庆师范大学的夏慧倩说：“我觉得这个女孩子想法很独特，而且很有闯劲。”大学生记者还拍摄和体验了当地传统糕点大糕的制作。

在4天的游学和融媒体实践中，大学生记者乘青春之兴，游浙里文明，用自己的融媒体技能宣扬传统文化。“我是学汉语言文学专业的，对文化传承本身有兴趣和基础；我又很喜欢拍摄、写作。我想结合自己的专业和特长，用新媒体去传播浙江的文化，讲好浙江的故事，让我们的优秀传统文化为更多人所知。”曾璐姚说。

浙江传媒学院 李晶晶 中国青年报见习记者 毕若旭

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