用好统编语文教材  落实教育“铸魂工程”

活动现场（主办方供图）

近日，由人民教育出版社主办、人教数字出版有限公司承办、海南省教育研究培训院协办的“首届全国统编小学语文教科书优质课观摩交流活动”在海南省海口市召开。

为首届全国统编小学语文教科书优质课代表颁发证书（主办方供图）

海南省教育培训研究院院长陈力表示，近年来，海南省教育厅认真贯彻落实中央、省委决策部署，教育均衡发展水平不断提高，教育服务保障能力逐步增强，正在努力构建现代教育治理体系，打造新时代中国教育改革新标杆。

教育部教材局中小学教材编写处处长李斌指出，党中央、国务院高度重视课程教材建设，强调教材建设是国家事权，是“铸魂工程”，要切实把教材建设抓紧抓实抓好。广大教师要用好统编教材，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。

统编小学语文教材执行主编陈先云就如何用好统编教材提出四点要求：一是树立正确的教学观念，注重培养学生的语文综合素质；二是认真钻研统编教材，读懂吃透教材编排意图；三是重视从学情出发，明确“教什么”“怎么教”；四是坚持工具性与人文性兼顾，重视培养和提高学生的听说读写能力，发展思维。

有关负责人介绍，为推进统编教材的使用，促进广大教师研究课堂教学，人教社分阶段举办了“首届全国统编小学语文教科书优质课、优秀论文推荐及教学观摩交流系列活动”。在本次交流活动中，多位专家与展示课老师以沙龙形式进行研课与交流，深入探讨“怎么教”“教什么”“为什么这么教”等问题，并对获奖代表进行了现场表彰。

据悉，统编小学语文教材自今年秋季学期开始在全国范围内铺开使用，人教社希望在此关键节点，加快统编小学语文教材在全国各地的落地应用，有效指导教师开展一线教学，帮助广大语文教师理解教材、用好教材，提高小学语文教学质量。

(责编：实习生(张楠)、何淼)