深圳技师学院探索思政教育新形式 "校园越野闯关"加深师生爱国情感

深圳技师学院党委书记、校长李滔讲话（校方供图）

近日，一场独特的爱国主义思想教育活动在深圳技师学院举办。此次活动采用“校园越野闯关大赛”的形式，把思想政治教育课堂由课内延伸到课外，加深了师生的爱国情感。

主题教育活动由“建国大业”、“春天故事”、“一带一路”、“美丽中国”、“工匠精神”5个越野闯关环节组成。“建国大业”环节通过“珠行万里”的活动方式，让同学们了解建国重器与发明者，感受建国之不易；“春天故事”环节以抓球组句的形式展现改革开放的经典语录和理论，让同学们牢记改革前行的硬道理；“一带一路”以“五人六足”的形式，使同学们在合作中了解一带一路受惠范围，认识一带一路的优势所在；“美丽中国”以“搭桥过河”的形式帮助学生了解中国城市及景点，培养爱国精神；“大国工匠”则通过“你无声表演，我猜工匠大名”的活动形式，让学生熟悉大国工匠的先进事迹，指导自身学习实践。

把思想政治教育课堂由课内延伸到课外，是深圳技师学院积极探索新型思政教育的有益实践（校方供图）

据了解，本次主题教育活动由深圳技师学院人文学院思想政治教研室策划组织，旨在走进学校思想政治教育第二课堂。生动的思政教育活动探索了爱国主义教育的新形式，是学校探索新型思政教育的有益实践。通过这次活动，激发了深圳技师学院的学子以实际行动为中华民族建功立业，勇担重任的青春理想。

(责编：实习生(王婧宁)、何淼)