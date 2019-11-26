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5G网络下VR教学服务项目落户朝阳实验小学

2019年11月26日11:17  来源：人民网-教育频道
 

日前，5G网络下VR教学服务项目在朝阳区实验小学幸福校区投入使用。借助5G网络及VR眼镜，学生们能够进行沉浸式学习，在虚拟的多维空间场景中想象、创造和探索，并对抽象或微观知识有更加直观和全面的认知。

据介绍，项目组结合国家课程标准及学科目标，已经基本建成了“5G＋VR”教学应用资源库。同时，朝阳区实验小学各教研组正在系统梳理各学科可利用VR开展的教学知识点，并结合教学的需求，不断匹配合适的VR教育资源。

据了解，每位教师都拥有个人账户，可以建立自己的学科教学资源库。目前，学校已经开展全学科的VR教学应用的课堂活动，囊括语文、数学、英语、科学、音乐、美术及综合等课程，均取得良好成效。

朝阳区实验小学幸福校区王晓松主任介绍，在课堂上，教师可以通过5G网络及时分发教学资源到各个学生VR终端。配备的VR设备现有80台，基本满足日常教学需求；设备最高可以满足800度近视的学生裸眼观看。同时，学校也规定了学生每天观看VR视频的时间。

朝阳区实验小学陈立华校长认为，“5G＋VR”教学服务项目要求教师必须要从学生学习的角度去进行备课和教学，做到以学生为中心。新技术的出现，有效培养学生的想象力、创造力，提升学生的核心素养，为学生的成长赋能。

朝阳区实验小学的“5G＋VR”教学服务项目已经实施了近一个月的时间，师生对此都给予了高度的评价。VR可以提供深度的数字化学习体验，引导学生积极的投入到复杂或抽象的学习和探索的场景中，激发学生学习兴趣，为现代教育变革及学生综合素质发展助力。

(责编：实习生(黄钰澜)、何淼)
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