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大学生毕业最想在哪工作？相比去年北上深热度有所下降

2019年11月26日10:43  来源：扬子晚报
 

大学生就业首选城市排名

大学生毕业首选就业城市中，南京在全国排在第六位，苏州排第十五；大学生平均期望月薪是7409元……58同城刚刚发布的2019年《中国大学生最佳雇主调研综合报告》显示，近九成的大学生期待住房补贴，IT/互联网类毕业生最抢手，七成企业校招重专业背景。

互联网业是大学生求职首选，最重视对员工是否公平公正

在大学生心目中，一线和新一线城市还是求职的首选。报告显示，大学生求职理想城市排序依次是北京、上海、广州、成都、深圳、南京、杭州、西安、武汉、长沙，而苏州排在全国第15位。与去年相比，北京、上海、深圳的热度有所下降，成都、南京、长沙、重庆、郑州、济南、苏州热度有所上升。

从求职首选行业上看，大学生中意的职业依次是IT/互联网、金融、教育/培训行业，其中，24.38%的大学生选择了多金又有较大发展空间的IT/互联网行业。与去年相比，IT/互联网、金融仍是最受大学生喜爱的行业，受在线教育、知识付费等影响，教育/培训行业一跃跻身TOP3。

这份调研报告还反映出，大学生理想雇主评价维度依次是企业文化、职业发展、工作收益与公众影响。值得一提的是，企业文化超过职业发展成为首要选择维度，说明90后、95后大学生对企业的价值理念、团队协同等内在的文化十分重视，愿意在更为宽松的企业文化下工作。在大学生理想雇主16个评价指标中，公平公正位列第一，其次是薪酬回报与自我实现。可见，能对员工一视同仁的企业更受青睐。

大学生平均期望月薪7409元，近九成大学生期待住房补贴

薪酬是所有毕业生十分关心的内容，报告显示，大学生平均期望月薪为7409元，企业对大学生平均支付月薪为7094元，大学生的收入水平基本符合预期构想。大学生就业选择的城市层级越高，薪酬期望也越高。首选在一线城市就业的大学生平均期望月薪为8151元，首选在新一线城市就业的大学生平均期望月薪为7394元，首选在二线城市就业的大学生平均期望月薪为6478元，首选在三线及以下城市就业的大学生平均期望月薪为5696元。

调研中，大学生最期望的公司福利是住房补贴和补充医疗保险，近九成的大学生期待住房补贴，77.34%的大学生期待补充医疗保险，排名第三位和第四位的分别是体检福利及办公室环保措施。由于一线、二线城市住房和看病成本较高，因此大学生希望企业通过福利补贴的形式，来负担一部分开销。

互联网类毕业生最抢手，七成企业校招重专业背景

IT/互联网行业不仅是求职大热门，也是企业招聘的“香饽饽”。58同城数据显示，企业校园招聘目标专业热度最高的前两位分别是互联网类和IT通信类，分别占比41.63%、37.77%。此外，企业对金融类和快消零售类专业的需求也较高。

在企业校园招聘中，人才筛选要素中排名前四的依次是专业背景、毕业院校、学历、实习经历。与去年相比，雇主对于专业背景、毕业院校的选择比例有所下降。随着产业的跨界融合发展，新晋职场者常常要从事跨专业工作，企业对专业背景的关注度有所下降。

值得一提的是，招聘企业对大学生的团队协作能力非常看重，有83.26%的企业会在招聘中考虑此项能力，排在第二位和第三位的分别是沟通影响力和创新能力。（记者 徐晓风）

(责编：实习生(刘筝)、何淼)
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