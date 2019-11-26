加强教师队伍建设推动学校美育工作

美是丰富、净化人类精神世界的重要源泉。学校美育工作对于塑造人格健全、道德高尚、全面发展的新时代青年具有重要意义。新时代的青年不但要具有专业技能，更要具有积极的内在精神力量，这就需要通过有效的美育工作才能得以实现。习近平总书记强调，“要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”。习近平总书记在给中央美术学院老教授回信中就做好美育工作，弘扬中华美育精神提出殷切期望。习近平总书记指出，“美术教育是美育的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。你们提出加强美育工作，很有必要。做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长”。这一重要论断将美术教育作为美育的重要组成部分加以强调，为我们做好美术教育等美育工作指明了方向。

从现实来看，我国美育工作尤其是美术教育受到的重视还不够，一直处在较为边缘化的地位，人文艺术专业技能人才的缺失与人文艺术专业技能人才培养过程中过度重视专业技能而轻视美育能力培育等是其重要原因。加强和改进学校美育尤其是美术教育，应从建设一支合格的美育教师队伍入手，从职前和职后两个方面做好人才培养和队伍建设工作。

加强使命感、责任感教育。习近平总书记在全国教育工作大会上强调，“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。将美育工作放在了社会主义建设者和接班人培养的重要位置。在人才培养体系中，教师具有不可替代的重要作用。做老师就要执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。在美术、音乐等美育教师培养过程中，需要明确相关专业学生的专业发展需求与定位，注重从美育的高度重新解读与认识美术、音乐等教育的重要性，把培养艺术人才与美育人才统一起来，把艺术创作研究与发挥美育职能结合起来，使这些学科的师生清醒认识到自身未来所担负的教育使命与重任，增强其职业认同感。需将这一工作融入美术教育等专业学生培养的全过程中，并通过各种形式不断强化。形成培养高校与用人单位协同机制，使美术教育等专业学生能够持续强化使命感、责任感，并将之转化为从事美育工作的内在动力，促进其在成为教师后更自觉地做好美育工作。在这一过程中，承担公费师范生培养任务的部属师范大学应当先行一步，做出示范与表率，要通过对美术教育等专业公费师范生的培养形成良好示范，进而带动美育教师队伍整体建设。

加强美育能力培养。美育能力注重对艺术本质的理解，不能被窄化为美术专业技能。美育过程中应注重对学生正确审美观念、高尚道德情操、深厚民族情感等的培养，激发学生的理解力、想象力和创新意识，这就要求美术教育等专业学生在具备专业技能的同时，更加注重对于美育本质、美育规律和美育途径的理解与学习，在学校培养过程中激发内生动力，自觉自动地将专业技能与美育工作结合起来，创新性地将美育工作扎实推进。在这一过程中，培养美育教师的相关专业应当合理设置课程内容，努力创新教育教学模式，通过多种方式将专业技能训练与美育能力培养结合起来。同时将美育能力培养融入全过程，这不仅需要高校内部各部门通力协作，做好美术教育等相关专业学生的培养工作，同时还要进一步提高社会各方面对学校美育地位、功能、价值的认识，拿出重视、关心、支持美育的真招实招，使学生美育能力培养成为一项系统工程。

注重师德师风教育。习近平总书记指出，“师者，人之模范也。”教师的职业特性决定了教师必须是道德高尚的人群。合格的老师首先应该是道德上的合格者，好老师首先应该是以德施教、以德立身的楷模。通过美术、音乐等教育手段实现立德树人的目标是美育教师的重要使命。美育是学生思想引领和价值观培育的重要手段，是学生全面发展的重要载体，对美术教育等将要从事美育工作相关专业学生的培养必须注重师德教育，将师德教育放在首位。当前，我国师范类高校在师范类专业学生师德培养方面还比较缺乏具体的特色化的措施，形式化、单一化的师德培养较为常见。师范类高校在美术教育等专业学生培养过程中，应当注重将全面发展、立德树人的理念融入其中，使其从根本上理解人才培养的重要性和导向性，在这一过程中不断提升自我修养，达到以美育人、以文化人、立德树人，要不断寻求师德教育的形式创新，并注重从现实出发，结合实际，通过多种途径保证师德教育有效推进。

持续推进美育教师的职后培训工作。人民教师无上光荣，每个教师都要珍惜这份光荣，爱惜这份职业，严格要求自己，不断完善自己。职后培训是教师队伍建设的重要组成部分，美术教育等专业学生毕业进入教师队伍后，需要不断通过职后培训更深层次地领悟美育本质，提升自身美育能力。师范类高校，特别是部属师范大学在这一过程中应发挥好主力军作用，积极主动与各级各类学校实现有效对接，通过各种形式做好美育教师职后培训工作。既要努力做到职前职后一体化，将美育理念融入教师的内心，又要努力做到常做常新，根据时代变化，不断探索、深化培训内容和形式，使相关教师不断强化自身美育能力，做好学生价值引导、审美提升、心灵塑造的工作，为学生全面发展奠定基础。当然，美育工作的开展需要各方力量的通力协作，教师只是学校美育工作开展的一个重要组成部分，还需其他学科教师和各方力量的广泛参与。而加强相关教师队伍建设也任重道远，应总体统筹设计，不断创新，合力推进。

（作者：房玲玲、杨颖秀，分别系东北师范大学美术学院讲师、东北师范大学教育学部教授）

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