用爱国主义精神为大学生的人生立柱架梁

厚植爱国主义情怀是高等学校培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才的根本要求。我们党历来高度重视爱国主义教育，习近平总书记指出：“弘扬爱国主义精神，必须把爱国主义教育作为永恒主题。要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。”爱国主义是中华民族精神的核心，它早已深深熔铸到中华民族精神和文化基因之中。一个人对国家的热爱，从来不是抽象的，而是具体而深刻、生动而鲜活的，爱国主义的内涵也是随着时代发展而不断发展的。

爱国主义的根基是铭记初心。不论树的影子有多长，根永远扎在土里。国家好，民族好，人民才会好。每当国际赛场上五星红旗冉冉升起，每个中国人的内心都会澎湃激动；每当大江大河上中国建造横空出世，每个中国人都会感到骄傲和自豪；每当国际会谈上中国理念赢得世界认同，每个中国人都会倍感荣耀和振奋……爱国是一种蕴藏于心的真切情感，是心之所系、情之所归。从“怒发冲冠凭栏处”到“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，从“国破尚如此，我何惜此头”到“宁做流浪汉，不做亡国奴”，从“祖国如有难，汝当作前锋”到“我是中国人民的儿子，我深情地爱着我的祖国和人民”，千百年来，爱国主义始终是中华民族精神的核心。习近平总书记说：“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”只有用爱国主义精神为大学生的人生建筑夯基垒台、立柱架梁，青年学生的心灵才有归属的港湾，目标才有安放的场所，奋斗才有接续的动力。

爱国主义的本质是坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。我国爱国主义始终围绕着实现民族富强、人民幸福而发展，最终汇流于中国特色社会主义，沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰，在近百年波澜壮阔的奋斗历程中，中国共产党始终是爱国主义精神最坚定的弘扬者和实践者，一代代中国共产党人始终把为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴作为初心使命，团结带领广大人民前仆后继、顽强拼搏，建立了人民当家作主的新中国。新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民和中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，取得了举世瞩目的伟大成就。历史和现实充分证明，爱国和爱党、爱社会主义是高度统一的，只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，坚定不移跟党走，奋力建功新时代，爱国主义才是鲜活的、真实的。新时代的青年大学生要胸怀忧国忧民之心、爱国爱民之情，让爱国主义的旗帜始终在心中高高飘扬，让青春在为祖国、为人民、为民族、为人类的奉献中焕发出更加绚丽的光彩，在改造中国、改造世界的奋斗中迸发出排山倒海的历史伟力。

爱国主义的关键是扎实奋斗。爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、把自己的人生同民族的命运紧密联系在一起，扎根人民，奉献国家，情怀事大，见于细微，爱国是一种情怀，更是一种责任与担当，在田间地头耕耘、在基层车间工作、在脱贫一线奔走、在三尺讲台育人……都是对爱国主义最好的诠释。新时代的青年大学生要树立远大理想，勇担时代重任，矢志成才报国；要勤奋学习，刻苦钻研，求真学问、练真本领，做好奉献国家、服务人民的准备；要锤炼坚忍不拔的意志品质，发扬不畏艰险、百折不挠的奋斗精神；要掌握科学方法，勇于创新创造，在实现中国梦的生动实践中放飞青春梦想；要拓宽眼界视野，怀大格局，立大志向，展大作为，始终怀“祖国需要就是最高需要”的家国情怀；要持续扎实奋斗，敢担当，重实干，在时代大潮中干事创业，为实现中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

（作者：袁自煌，系北京化工大学党委书记）

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