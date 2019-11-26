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“学习使我妈快乐” 怎样的教育才能使全家都快乐

2019年11月26日08:15  来源：中国青年报
 

近日，深圳一所中学的校运会上，初二某班的学生方阵打出一条横幅“我爱学习，学习使我妈快乐！”这个横幅让人哑然失笑，但这笑声却显得有点苦涩，正如有媒体所说的，“令人捧腹的忧伤”。

笑从何来？过于真实。忧伤何来？扎心了。不管你承认与否，这个段子都真实反映了当下许多家庭教育的状况。由于在许多家庭中，妈妈在子女教育的角色负主责，因此，妈妈和学习之间，便产生了许多说不清道不明的纠缠。“不写作业母慈子孝，一写作业鸡飞狗跳”，深夜10点某小区一女子大声喊叫：“什么关系？啊？！到底什么关系？你说！互为相反数啊！”

关于家庭教育的段子此起彼伏，装点着我们的生活。事实上，谁也不能置身事外。学习之所以使“我妈”快乐，只是因为妈妈是家庭教育的主导者而已。假如爸爸主导孩子教育的话，段子也同样成立。君不见，爸爸辅导作业拍桌子拍骨折、气到心梗的新闻也不在少数。因此，与其说“学习使我妈快乐”，不如说，当下家长和孩子在学习上的关系太紧张了。

尊师重教是传统美德。学习，固然有“头悬梁、锥刺股”式的苦学，但也有“学而时习之，不亦说乎”的乐学。父母对待孩子，既有孟母三迁的美谈，也有孔子劝学的温情：“鲤趋而过庭。曰：‘学礼乎？’对曰：‘未也。’‘不学礼，无以立。’鲤退而学礼。”孔子察觉到孩子知识结构的缺陷，便谆谆教诲他要学诗、学礼，孔鲤也一一遵从。这样的教育互动，令人称羡。

但是，到了今天，孩子们却说：学习使我妈快乐——言下之意，“我”快乐吗？恐怕不。

家长和子女本是最紧密的利益共同体，现在似乎却因为学习而有了撕裂的迹象。这其中的原因很多。有成人和孩子之间的认知差异，有父母与子女之间生活经历的差异，很重要的一点，在于父母和子女之间，有没有找到适合自己的教育模式。

美国心理学家鲍姆林德将父母分为四种类型：专制型、权威型、放任型、忽视型。不同的教养方式教育出不同的孩子。专制型的父母要求孩子绝对服从自己；放纵型的家长则一味肯定孩子，缺乏控制；忽视型的家长长期忽略孩子，缺乏亲子互动。这几种类型的家长教育出的孩子，大多幸福感偏低，有种种问题。相对来说，权威型家长既对孩子有较高的要求，也会积极回应孩子的需求，在理解和尊重孩子的基础上，建立起家长的权威。这类家长对儿童发展大多有着积极影响。

当然，以上只是对家庭教养模式的极其简略的描述，并非严谨的学术探讨。但是，从中我们可以看出，在亲子互动中，并不存在一个简单易行的“模板”，问题的关键在于把握住合适的“度”。要关注孩子，但也不能事事替他们做主；要适当放手，却也不能放任不管；要对孩子有一定的要求，但要建立在实事求是的基础上；要用自己的人生经验来帮助孩子，但也要理解和尊重孩子的想法。

没错，亲子沟通是一门学问。一旦哪里出了问题，亲子之间的裂痕便会产生。那些用“学习使我妈快乐”来表达抗议的孩子们，很可能是受到了过多关注，因而压力过大。这样的父母有可能是“过度养育”了。而过度养育的极致，便是“直升机”式的家长，无时无刻不盘旋在孩子的上空，替他们解决一切问题。

相反，如果不关注孩子呢？在《被嫌弃的松子的一生》中，被父亲忽视的松子为了博取父亲的欢心，甘心做任何不可思议的事情，最终一生都“被嫌弃”。

所以，很多时候，即便是亲子之间的关系也像精美的瓷器一样，需要细心呵护。每个家庭每个孩子都有独特的气质，并不存在一种普适的模式，可以一劳永逸地解决所有问题。因此，学习这件重要的事，怎样使得全家人都快乐，需要全家人根据自己的家庭情况去探索，在尊重和理解的基础上去沟通，在犯错和纠正中不断调整。归根结底，这是一个基于爱的命题。

土土绒

(责编：何淼、曹昆)
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