希望工程三十年对中国现代公益事业的贡献

编者按：今年是希望工程实施30周年。 最近，习近平总书记寄语希望工程，他指出：“在党的领导下，希望工程实施30年来，聚焦助学育人目标，植根尊师重教传统，创新社会动员机制，架起了爱心互助和传递的桥梁，帮助数以百万计的贫困家庭青少年圆了上学梦，成长为奋斗在祖国建设各条战线上的栋梁之材。希望工程在助力脱贫攻坚、促进教育发展、服务青少年成长、引领社会风尚等方面发挥了重要作用。”

为纪念希望工程实施30周年，我们特开辟《我心目中的希望工程》栏目，以飨广大读者。

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希望工程是共青团组织在党的领导下，所取得的中国特色社会主义公益事业重要成就之一，直接促进了我国精神文明水平的提升。在希望工程实施30周年之际，有必要进行回顾与总结。

开启我国本土公益新模式

我国的公益观念源起于历史悠久的慈善文化。最早可以追溯到春秋战国时期，比如，儒家的仁爱、民本及大同思想等，其中儒、佛、道中所蕴含的慈善观念一直是中国人慈善伦理道德的核心支柱。改革开放以来，公益观念的变迁经历了从“慈善”到“公益”的路径。自上世纪80年代，我国的公益基金会如雨后春笋般建立起来，其中中国青少年发展基金会就是中国公益组织发展的缩影之一。

希望工程的成功实践使公益观念在中国落地生根。“公益”一词不仅被国人所熟知，更成为一种时尚的生活方式。一经实施，希望工程便引发了巨大的社会反响，成为当时我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业。从国家领导人到普通群众，纷纷给希望工程捐款。1990年9月5日，邓小平同志为“希望工程”题名，其后两次以“一位老共产党员”的名义向希望工程捐款。

希望工程加速现代公益观念在我国的本土化过程。继承了我国传统文化中的善举因素，又吸收了现代公益理念中的平等观念，同时还体现了中国特色社会主义守望相助的价值理念，通过公益项目广泛动员社会力量，实现助人自助，成功打造中国公益新品牌，开启本土公益新模式。

助推我国精神文明建设

从目前情况来看，希望工程实现了以支持教育事业助推精神文明建设的目标。希望工程由共青团中央、中国青少年发展基金会于1989年发起，以改善贫困地区基础教育设施、救助贫困地区失学少年重返校园为使命的社会公益事业。截至2019年9月，全国希望工程已累计接受捐款152.29亿元，资助家庭经济困难学生599.42万名，援建希望小学20195所，相当程度上弥补了我国基础教育投入不足的问题。

从实施效果来看，希望工程为促进青少年发展、维护社会公平作出了重要贡献。有效促进了我国贫困家庭学子的起点公平，让更多孩子不因家庭困难而失学，让他们进入劳动市场时更具竞争力，为他们实现阶层跃升提供教育保障。同时，希望工程在公益上的探索为国内民间非营利组织成长具有示范引领作用，为当下公益市场的繁荣打下良好的基础。不仅扮演“查漏补缺”的角色，而且加快了我国教育政策完善的进度，已经成为社会与政府良性有序互动的范本，还在一定程度上对社会风气起了“纠偏”的作用。用实际行动对社会上一度流行的“金钱至上”和“读书无用论”观念进行了强有力的回应，通过整合社会资源，关注弱势群体，让更多的善意回归社会，彰显和凝聚社会正能量。

从今后发展来看，希望工程的公益杠杆效应具有里程碑意义。相较于我国的教育事业投入，其所募集款项和受助者的绝对数不算太多，但其公益产生巨大的溢出效应，不仅改变了像“大眼睛姑娘”苏明娟为代表的一批学子的个人命运，还凸显出受助者的主体地位，实现他助和自助并举。同时，通过共青团的组织体系，整合起社会万千点滴力量，为表达善意提供了新生力量和渠道。希望工程已成为测量社会善意的一把尺子，带动了“人人公益”和“全民公益”并成为社会新风尚，直接推动了我国社会文明进步，助推精神文明达到了一个新的高度。

提升中华文化软实力

希望工程已经成为我国公益事业经典名片，是现代公益事业的典范。其公益理念的传播与扩散对推进未来的公益事业大有益处，正逐渐成为中华文化软实力的重要组成部分，为坚定文化自信注入新生力量，为讲好中国故事、传播中国声音提供了恰当的“切入点”。

希望工程始终没有停止前进的脚步，在公益领域不断地进行探索。从关注教育的“起点公平”到更多关注“过程公平”，从义务教育阶段拓展到高中、大学和职业教育阶段；从为教育更多起到查漏补缺作用拓展为教育引领，形成相对成熟模式。在实践中已初步形成了比较成熟的做法，不断提炼出符合中国国情的新经验。发现新需求、考察新情况、进行新试点、推动新实践就是典型的例子。

以希望工程为代表的公益事业在互联网时代又有了新发展。在为青少年输送个人发展能力所需的“发展型”公益资助服务宗旨不改变的前提下，已基本实现从“公益寡头”到“自由市场”，或由传统“组织型公益”向“社会型公益”的成功转变，在主动拥抱互联网的同时不断探索符合时代潮流和本土实践的新公益模式。因此，希望工程绝不是一项老工程，而是一项创新工程，在不断挖掘社会需求，引领社会文明新风尚，推动我国公益模式现代化，为全球公益事业发展提供中国智慧，为提升中华文化软实力提供中国方案。

北京行政学院 张文君

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