抖音官方课程首度揭秘抖音运营攻略

原标题：抖音上线创作者学院，官方课程首度揭秘抖音运营攻略

为什么视频审核不通过？视频怎么上热门？我的账号为什么不涨粉？

这些抖音创作者最为关心的问题终于了最官方的解答。

近日，抖音正式推出了创作者学院，发布了包括平台规则、制作、运营、涨粉、变现方法在内的官方指导课程。

今年8月，抖音举办了首届创作者大会，宣布推出“创作者成长计划”，将通过优化流量扶持，提供更多创作工具，更完善的服务后台，在未来一年，帮助一千万创作者在抖音上赚到钱。创作者学院正是“创作者成长计划”的一部分。

创作者学院的入口位于抖音个人主页侧边栏的“创作者服务中心”内，全部课程都以视频形态呈现。这是抖音自2016年上线以来首次对外发布官方的运营攻略。

抖音相关负责人表示：“很多用户、创作者对于怎么创作、运营抖音有疑惑，我们希望通过创作者学院，帮助大家更好地创作和记录。”

首度披露审核规则

在首批上线的课程中，平台规则最引人关注。

平台规则分为审核规则和推荐规则两部分。审核规则课程明确列举了抖音上被禁止发布、限制传播的内容类型。除了违法违规等法律明确禁止的内容外，对公众尤其是未成年人有不良导向的内容也在平台严格限制。

什么样的内容能获得更多推荐？用户在推荐规则课程中能找到答案，课程讲解了抖音推荐系统工作的基本原理，明确建议用户持续稳定发布作品，创作高质量作品，形成自己的独特风格。

在8月的抖音创作者大会上，抖音市场总经理支颖特别介绍了抖音产品近期重要发展方向——关注和同城。支颖表示，抖音将优化提升关注流量和本地流量的权重占比，让流量配比更合理，更稳定，创作者将能够得到更多来自粉丝和同城的流量。

这次上线的课程也详细介绍了抖音关注、同城、搜索等模块的工作原理。例如进入同城页的用户对于本地信息更感兴趣，而好的封面标题更有助于视频在同城页获得较好的点击和分发。

全方位内容运营指导

在详细介绍了平台规则外，首批课程还为用户在抖音创作提供了细致的指导。

“内容创作升级”课程以创作和运营两部分介绍了抖音通用的基础知识。“内容创作指北”课程里指导用户如何选择拍摄、剪辑工具，制作一条优质的抖音视频。“内容运营指南”课程则剖析了目前抖音常见的内容形态，为内容定位，打造爆款视频提供了大量干货。

“品类内容进阶”课程则更为细致地按照知识、生活、娱乐、正能量四大类，分别对泛知识、体育、美食、旅行、非遗、校园、媒体、政务、二次元、游戏等不同垂类进行针对的讲解。

为了给用户提供更多实践信息，绝大多数课程都邀请了抖音上知名的创作者结合亲身经历进行讲解。例如抖音上拥有近2000万粉丝的“贫穷料理”就现身说法，讲解自己创作美食视频的经验和心得。

此外，创作者学院还包含了变现课程，分别讲解了购物车、直播、星图等变现功能的使用方式。

抖音相关负责人介绍，未来创作者学院还将不断更新，为用户提供最新最权威的官方信息，帮助用户每个人更好地记录生活。

(责编：冯粒、曹昆)