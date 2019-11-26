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“看·见” 2019儿童发展评价交流论坛在京召开

2019年11月26日11:16  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 “看·见”2019儿童发展评价交流论坛——北京市督导标准下的幼儿观察与评价日前在京举行，来自北京、山东、河北、湖北、江苏多省的500余名参会代表参加了为期2天的论坛活动。

本次论坛以《北京市幼儿园办园质量督导评估标准（试行）》为切入点，坚持需求导向和实践原则，重点聚焦幼儿观察评价的具体要求、幼儿评价工作的实施方法、幼儿游戏活动中的观察评价要点、大数据信息时代幼儿观察评价工作的实施等问题，旨在传播学前儿童发展评价科学理念，推进幼儿观察评价实践，探讨如何通过儿童观察评价迈向高质量学前教育发展阶梯。

论坛上，由高校专家、优秀教研员、一线骨干教师组成的专家团队引领与会人员通过现场主题报告、优秀案例展示、专业指标解读、“快乐的泡芙”儿童观察评价系统体验等方式进行了有关儿童发展评价的深度交流，确保论坛发挥其凝聚专业共识、助力行业高质量发展的作用。

据悉，本次论坛是儿童发展评价理论和实践的高层对话，是聚焦现象、分享智慧、凝聚共识的交流平台。论坛倡导以综合性、融合性的视角解读儿童的行为表现，建立高质量儿童观察评价与有效的支持与回应、课程设计之间的有效联结，实现评价与课程循环往复、不断向前的共同生长模式，坚定了“做好高质量的儿童观察评价”的信心，具有重要而深远的意义。

(责编：李依环、何淼)
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