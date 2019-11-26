第二十个记者节前夕，由人民日报社对外交流合作部主办的“金台书声”读书会走进清华园，邀请人民日报总编室团队与清华大学新闻与传播学院学生同上一堂课，分享党报夜班编辑的故事，解码全彩印时代的人民日报。新时代人民日报守正创新、融合发展的孜孜探索，新时代党报人见证时代、推动实践的奋斗姿态，深深感染了清华大学学生，课堂上互动不断。

“一张报纸，上连党心，下接民心。要把人民日报办得更好，扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面，充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用。”今年1月25日，在习近平总书记带领下，中共中央政治局同志来到人民日报社新媒体大厦，就全媒体时代和媒体融合发展举行集体学习。

贯彻落实习近平总书记重要指示精神，对外交流合作部推出“人民日报进校园、进央企、进部委”（简称“三进”）系列活动，以“金台书声”读书会的形式，邀请社会各界特别是青年读者一起，深读党报，深读时代，扩大主流价值影响力版图。

今年1月1日起，人民日报再次改版，全部版面彩色印刷。本期读书会以“党报守夜人对话清华园”为题，总编室青年编辑结合守正创新实践探索，分享心得体会。社会版主编李智勇结合“声音”“政策解读”“求证”“民生观”等中国新闻奖名专栏，解析如何擦亮版面的眼睛。要闻一版编辑张晔分享了重大活动、重要节点党报头版的幕后故事。要闻二版编辑黄超围绕版面图片选用，展示“最美大片哪里来”的创新实践。

“三进”关键是走深走实。活动精心设置议题、选取落点、组织实施，将走进清华园的实践场景锁定新闻与传播学院本科生的一堂课。临近结束，当课堂上响起人民日报总编室团队自己创作、朗诵的长诗《我就是那个奔跑追梦的人——夜班编辑的漫笔》，教室里响起热烈的掌声，党报人的坚守、创造，奉献、追求，赢得深深共鸣，让不少清华学子湿了眼眶。

一起听完课后，人民日报社副总编辑方江山向清华大学新闻与传播学院赠送了2019年1月1日改版后的当日人民日报样报，向清华大学学生报《清新时报》赠送了人民日报创刊号样报。收到样报，清华大学新闻与传播学院大四学生、《清新时报》总编辑黄思南非常激动：“这份来自党报的珍贵礼物，必将激励着我们努力学习，追寻新闻人的初心，始终与时代同行。”

“走进”只是开始。在第二天进行的课堂反馈意见征集活动中，学生们踊跃给出坦诚而真切的回答，既包含对人民日报的新认识、新理解，也包含对进一步办好人民日报的新思考、新期许。

接下来，人民日报交流活动还将进机关、进部队，进工厂、进农村，进地方、进社区，促进“扩大三个覆盖”落实落细，助推“三个作用”有效有力。

《 人民日报 》（ 2019年11月26日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)