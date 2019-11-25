北京邮电大学举办第四届研究生创新创业成果展

人民网北京11月25日电（孙竞） 去机场乘机，只需在入口处输入航班号，就可以登上“室内外自主导航机器人”抵达登机口；车辆进入停车场，利用可见光定位系统，可以快速检测到空余车位，智能停车；只要带上一副眼镜，视障人士就可以通过语音播报，获取前方画面信息……这一切，在北京邮电大学研究生创新创业成果展上，成为了现实。

自动驾驶中的可见光定位系统 人民网孙竞/摄

为充分展示研究生优秀创新创业成果，加强研究生创新实践能力培养，深化研究生创新创业教育改革，北京邮电大学第四届研究生创新创业成果展23日至24日举办，117个优秀创新创业项目参加了展示交流。本届研创展共设5G研究与应用、人工智能、物联网、信息网络安全四个展区，集中体现了北邮“双一流”学科建设的专业特色。展会期间，还举办了产学研联合研究生培养基地授牌仪式和研究生创新创业论坛等丰富的系列活动。

精细手势识别与虚拟交互项目 人民网孙竞/摄

一直以来，北邮坚持提升研究生创新创业能力，积极推动创新创业教育融入人才培养全过程、素质教育各环节。设置专项基金，鼓励国际学术交流；实施贯通培养，推动 “本硕博”创新创业教育有效衔接；完善培养方案，制定学科竞赛资助和奖励政策；搭建实践平台，积极推动产学研联合培养基地建设，组织举办各类实践活动。

据悉，2019年北京邮电大学团队获得了第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛两项金奖，为历史最好成绩。其他研究生也在国内外各项大赛上屡获佳绩，多名研究生也在国际顶级学术会议上发表论文。

(责编：孙竞、熊旭)