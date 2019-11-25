原标题：大学生因旷课多被退学 专家：高校从严抓教学于法有据

大学生因旷课多被退学引社会热议

专家分析 高校从严抓教学于法有据

● 大学生应该有选课的权利，有些学校安排的必修课学生却不愿意上，那么学校应该合理安排教学计划，教师也应该提高教学质量；如果学生在可选课的情况下依然旷课较多，那么学校就有权处罚违反校规的学生

● 高等教育法明确规定了学校的学业评价权，学生的成绩、学业标准、学分要求如何判断都属于学业评价权，学校享有充分的自主权

● 坚守学业评价标准是学校的本职所在，也是对人才培养切实负责的表现，学校有责任不断提高教学水平。但对于一些学校出于非正当目的降低学业评价标准的现象，教育部门应该加强管理

近日，在教育部举办的新闻通气会上，针对“河北体育学院40名大学生旷课多被直接退学”等事件，教育部高等教育司司长吴岩认为，如果学校是依据相关规定作出的处理，这是一个好信号。

据悉，6月18日，河北体育学院教务处曾发布《关于对杜某等40名学生做退学处理的公告》。通告显示，因18名学生长时间未参加学校规定的教学活动，也未办理相关手续，22名学生休学期满未返校办理复学或退学申请，经40名学生所属的社会体育系、运动训练系和武术系党政联系会议研究和院长办公会研究批准，学校决定对40名学生做出退学处理，并通过河北体育学院教务处网站予以公告。40名被退学学生须在2019年7月3日前到学校办理退学手续或提出异议。

10月25日，河北省体育学院官方微信公众号转载了一篇名为《40名学生旷课被退学，事后不服气上诉学校，旷课还旷出道理了》的文章。文章称，学生旷课不尊重学校，“现在去上诉学校，并没有任何作用，只会浪费自己的时间、金钱和精力”。

此事持续发酵，引起社会广泛关注。值得注意的是，连日来，部分高校对于少数违反学校规定的学生均采取了类似措施。

旷课现象并不常见

偶尔逃课未见处罚

为了进一步了解旷课情况，《法制日报》记者随机采访了不同高校的数十名大学生。有10多人称从未逃过课，多数人称只是偶尔逃课，剩下个别人称旷课次数较多。

受访学生中大多数人称，自己旷课是因为和课外实践发生了冲突。少数人承认因自身懒散导致旷课，认为游戏和睡懒觉比较有吸引力。还有少数人称，老师不点名就可以逃课。

陈捷（化名）目前在北京一所高校就读。他旷课次数较多，“有时候因课外实践没有完成，想在寝室做完，早上翘课多半是因为起不来床。同时抱有侥幸心理，毕竟老师不是每节课都点到”。

陈捷为自己的逃课行为付出了代价——由于逃课较多，多门课程平时分低，进而影响班级综测排名。

“今年大三开学我想争取推优名额，但是学校规定只有班级排名前50%的人才有资格，以前觉得一次两次课不去没什么，但没想到会影响到我后来的一些选择，悔不当初。”陈捷说。

《法制日报》记者了解到，任课老师将考勤反映在平时分上是大学里较为常见的模式。

中国传媒大学一位不愿透露姓名的研究生导师说：“大学是一个相对自由的地方，我不反对学生用自己的上课时间去做自己觉得更有价值的事，但同时也要允许我在平时分上体现出差异，有得必有失。如果所有人给分都一样，那么对那些到教室认真上课的学生不公平。”

不过，在接受《法制日报》记者采访的大学生中，有超过半数的人称，自己虽然旷过课，但并未受过处罚。

努力提高教学质量

有效遏制旷课现象

采访中，有同学对河北体育学院的做法予以支持：“如果长期旷课的人依然能够顺利毕业，这无疑降低了学历的含金量，对其他刻苦学习的同学是不公平的。无论出于什么原因，即使是因为与课外实践时间冲突，或是偶尔的精神懈怠，都应以完成基本的学习任务为基础和前提。如果违反了学校规定，就必须按相关规章制度处理。”

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，大学生旷课，首先要看旷的是什么课。大学生应该有选课的权利，有些学校安排的必修课学生却不愿意上。如果是这样的原因，那么学校方面也应该反思，更加合理地安排教学计划，教师在教学上可以有所改进。如果学生在有选择的情况下依然旷课较多，那么学校就有权处罚违反学校规定的学生。

“值得人们思考的是，即使有了学生因为旷课被劝退的先例，能不能真正起到鞭策或者警示作用，依然是不确定的。某些博士生、硕士生认为有的课没有价值，就不去上了。总体来看，现在大学里还是存在这样的问题，必修课的分量相对重了一点，质量也未必有保障。学生如果因为旷课被处罚包括被劝退，无疑是和校规相符合的，但是和提高教学质量的目标未必保持一致。最后可能出现这样一种局面，学校处罚归处罚，但不去上课的学生依然不去上课，对一部分学生没有起作用。”储朝晖说。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，遏制旷课现象，要从提高教学质量入手。早在20年前，我国教育部门就要求大学建立教授给本科生上课的制度，但迄今为止，这一制度在不少高校并没有建立。根据教育部最近发布的数据，给本科生上课的教授、副教授已达80%。相比之前，已有很大进步，但这也说明，落实教授给本科生上课的制度还有很大的努力空间。大学要从严要求学生，就必须加强过程管理，为此必须改革教师评价体系，要求教师花精力投入教学。

“被退学的学生怎么办？是另一个针对大学退学学生的争议点。在现行制度中，一名学生如果被退学，将很难转到其他大学求学，只能回到高考体系中，重新报名参加高考、填报志愿，才能被全日制高校录取。不然就只有选择成人教育，或者出国留学。这无疑是淘汰不合格学生的障碍。”熊丙奇说。

违反校规坚决清退

淘汰机制必不可少

除了旷课之外，部分高校对于少数违反学校其他规定的学生也采取了处罚措施。

近日，复旦大学发布一则公告称，根据《复旦大学学籍管理规定》，经学校校长办公会研究决定，对最近发现存在学习年限届满未毕业或结业的12名研究生，作出予以退学处理的决定。复旦大学对予以退学的12名研究生名单进行了公示，同时声明了学生的申诉权。

此外，中国地质大学（北京）一次性清退了52名研究生，其中包括42名博士生、10名硕士生。学校称清退原因是“未在学校规定的最长学习年限内完成学业”，违反了教育部《普通高等学校学生管理规定》第三十条第一款和《中国地质大学（北京）研究生学籍管理实施细则》第三十七条第五款等有关规定。

中国人民大学也一次性清退了16名本科生，其中还包含留学生。

吴岩在接受媒体采访时说：“在全世界来看，高等学校的毕业率实际很低，中国相对来说很高，但我们有自己的国情，不能简单对比。即便如此，让所有学生进了学校就进了安全区就必须毕业，这种情况一定要改。”

“天天打游戏、谈恋爱，浑浑噩噩的好日子将一去不复返了，不能搞‘玩命’的中学，也不能搞‘快乐’的大学。每所大学抓本科教育质量的方式可以有所不同，但目标是一致的。”吴岩说。

中国政法大学法治政府研究院院长王敬波认为，高等教育法明确规定了学校的学业评价权，这是学术权力的核心。学校是教育机构，对学生的学习学业能力、学习成绩都享有完整的学术评价权力，学术评价权是学术性的。学生的成绩、学业标准、学分要求如何来判断，这些都属于学校核心的学业评价权。对于这个权力，学校享有高度充分的自主权。对于在学业问题上不符合学校规定的学业评价标准的学生，学校可以采取一些处理措施，比如降级、退学等。值得注意的是，退学和开除学籍有本质不同，如果是学生学业成绩不合格，那么学校的措施可能是退学，而不会是开除学籍。

储朝晖认为，学生学习成绩不合格就不能毕业或者需要被降低学位，这是有必要的。大学必须要有淘汰机制，没有淘汰机制的大学，教学质量就无法提高，对学生的学业也将产生负面影响。

在王敬波看来，坚守学业评价标准是学校的本职所在，也是对人才培养切实负责的表现。学校有责任不断提高教学水平，但在实践过程中，现在高等学校比较多，层次也比较多，学校之间出现了差异性。一些学校出于非正当目的降低学业评价标准。教育部门应该对这一问题加强管理，通过评价、评估的方式对学校进行督导，引导学校加强教学质量。对于明显违背教育规律的行为，教育部门应当有所处理。同时，学校也应该有自己的品牌意识，一旦学校的名声坏了，那么就会失去发展的可持续性。（记者 杜晓 实习生 郭会）

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