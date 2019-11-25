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提升教育治理能力回应社会关切

2019年11月25日09:05  来源：中国教育报
 

上周，河南一女孩眼睛被塞纸片事件又有了后续，媒体引述家长的说法称，涉事男孩被“赶出学校，只能转校”，报道一出再度引发热议。虽然当地教育部门否定这一说法，但在回应记者采访时的一句“我们知道的和你们（记者）知道的一样多”，还是暴露出其在舆情应对上的失当。

从眼睛被塞纸片事件的发生，再到后续诱发的次生舆情灾害，既反映了学校生命教育的缺失、防校园欺凌机制的失效，也反映了学校以及教育主管部门舆情上的低能，这些问题表明一些地方和学校教育治理能力存在短板，亟待提升。

前不久召开的党的十九届四中全会，提出了推进国家治理体系和治理能力现代化的重大战略任务。教育是“国之大计、党之大计”，在我国国家制度和国家治理体系中具有基础性、战略性、全局性、先导性的重要作用，推进教育治理体系和治理能力现代化至关重要。对此，教育部明确，提升教育治理能力，需要增加制度供给。通过加快推进教育立法，增加制度供给，研究制定学前教育法，推动修订教育法、职业教育法、教师法、学位条例，实现有法可依。这为推进教育治理体系和治理能力的现代化提供了法律和制度保障。

一所所大中小学校，是教育体系的毛细血管，直接面对学生、家长，直接承载着公众对教育的期待，其治理能力的提升至关重要。现实中产生的诸多教育问题，以一种什么样的路径发展，其实都与学校的治理能力有密切的关系。校园欺凌问题如此，教育惩戒权亦如此。日前，《广东省学校安全条例（草案修改稿征求意见稿）》公布，条例将具体的惩戒规定制定权下放给学校主管部门。无独有偶，教育部22日发布的《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》，也在明确可以实施教育惩戒的情况、具体教育惩戒方式的同时，赋予学校和教师一定的自主权，不仅实施某项教育惩戒措施需要教师把握好度，采取“学校校规规定的其他适当措施”也是要求学校和教师进行自主裁量。

行使教育惩戒权的具体场景是复杂和多变的，所面对的个体也是独一无二的，法律法规很难穷尽各种情况。因此，赋予学校以及教师一定的自主权，在不体罚、侮辱或者变相体罚和侮辱学生的前提下，按照校规或者其他制度规定行使教育惩戒权显然很有必要。而如何在凝聚家校共识、社会共识的前提下明确细则，同样是对学校治理能力的挑战。

在推进教育治理体系和治理能力的现代化的路上，作为毛细血管的基层学校，要有所作为。中观层面而言，地方教育部门也要在依法治教上积极有为，营造良好区域教育生态，回应好民众对更美好教育的需求。针对深圳市百合外国语学校今年5月组织上万名小学毕业生参加变相考试的“掐尖”招生行为，深圳教育局果断亮剑，取消了百合外国语学校跨区招生的资格。此外，还要求该校所在的龙岗区教育局须加强义务教育学校招生管理，并对该校直接责任人进行严肃处理。

小升初等义务教育阶段的择校问题之所以难解，有诸多原因，而一些学校通过各种手段“掐尖”无疑是其中之一，当学校的暗度陈仓遇上教育主管部门的不作为，就可能会破坏教育生态，影响区域教育的健康发展。有关部门依法治教，坚决治理各类违规行为，督促主管部门积极履职，显然是提升教育治理能力的题中之义。

近日，教育部基础教育质量监测中心发布了《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》，结果显示，四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。睡眠和近视问题，看上去是健康问题，背后则是学业负担过重、体育课开设不达标等教育问题。如何解决这些社会关切的问题，我们常说要系统施策，包括改革招生考试制度，深化教育评价改革，减负政策发力，教育督导长牙齿等，实际上这些措施无一不指向于教育治理体系和教育治理能力的建设，指向于宏观层面教育现代化制度体系的健全、中观层面教育主管部门的依法治教、微观层面基层学校管理能力的提升。

(责编：实习生(刘筝)、何淼)
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