增进人民福祉，促进人的全面发展是我们党立党为公、执政为民的本质要求。党的十九届四中全会《决定》明确指出，坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，满足人民日益增长的美好生活需要。服务全民终身学习的教育体系是国家基本公共服务制度体系的重要组成部分，构建这一体系是让改革发展成果更多惠及全体人民的题中应有之义，对满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。

坚持党对教育的全面领导是构建服务全民终身学习的教育体系的前提。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。构建服务全民终身学习的教育体系，必须毫不动摇坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持教育优先发展，聚焦办好人民满意的教育，始终扎根中国大地办教育，满足人民对更好教育的需求。

加强师资队伍建设是构建服务全民终身学习的教育体系的基础。没有各级各类教师的有效供给，服务全民终身学习的教育体系的建立就是一句空话。要通过学历教育与非学历教育相结合、学校教育与网络教育相结合等多种形式培养、培训、培育各级各类教师，确保师资队伍的规模和水平。要通过实实在在的措施激励教师爱岗敬业，在全社会形成尊师重教的风尚。更为重要的是，要切实加强师德师风建设，让各级各类教师成为先进思想文化的传播者，确保全民终身学习的教育质量。

健全学习机制是构建服务全民终身学习的教育体系的保障。服务全民终身学习教育体系，不仅囊括人生各个阶段的教育，而且涵盖不同横切面上不同形式及类别的教育，时间长，跨度大，范围广，牵涉部门多。这不仅需要顶层设计的支撑，明确目标要求，完善组织、考核、监督等相关政策，还需要地方相关部门根据各地发展实际，因地因势把握进程，加强各类资源的统筹，构建党委领导、政府统筹、教育部门主管、相关部门配合、相关团体支持、社区主动融入、市场有效介入、群众广泛参与的终身学习教育协同发展机制。

灵活运用新技术是构建服务全民终身学习的教育体系的推动力。互联网发展日新月异，深刻改变了人们的生产和生活方式，为新时代构建服务全民终身学习的教育体系带来了机遇。以“互联网+”推动构建服务全民终身学习的教育体系也是实现教育信息化的必然要求。我们要充分发挥高等院校、职业院校、科研院所、各级党校、各类教育基地的资源供给优势，将其有效转化为网络教育优质资源。各级教育主管部门要着眼长远，建立网络化、立体化的全民终身学习的教育平台，缩减地域和城乡之间的教育资源配置差异。（作者：陈松友、王楠）

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