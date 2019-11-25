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教育部将给教师送戒尺定规矩

2019年11月25日08:33  来源：中国青年报
 

教育部日前公布《中小学教师实施教育惩戒规则》征求意见稿，其中明确提出，教育惩戒是教师履行教育教学职责的必要手段和法定职权，可根据学生违规违纪的情节轻重采用不同惩戒手段。与此同时，征求意见稿也为教师行为列出了“禁止清单”。

该征求意见稿发出后，立刻引起了社会的广泛关注，本报在微博上设置的话题“教育部拟为教育惩戒权划线”阅读量达到1.4亿。人们在阅读的同时，也提出了问题：“为什么要明确界定教师的教育惩戒权”“教师如何把握使用惩戒的度”……

为此，中国青年报·中国青年网记者采访了专家学者和一线教师。

早在今年7月，中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，就提出了要“制定实施细则，明确教师教育惩戒权”。教育部基础教育司司长吕玉刚在当时的新闻发布会上表示，由于近些年一些程序性规定不严密、不规范甚至缺失，影响了教师正确行使教育惩戒权。

上海社会科学院法学研究所所长姚建龙指出，在中国传统的教育观念中，教师惩戒权似乎是一个不需要讨论的问题，中国自古以来就有“教不严，师之惰”的说法。但是随着人们权利意识的增强，家长对孩子的关注度越来越高，对教师惩戒行为的容忍度越来越低，由此屡次产生家校纠纷。

记者了解到，目前我国与教师惩戒权相关的法律主要有《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国教师法》。教育法规定，学校及其他教育机构有对受教育者实施奖励或者处分的权利。教师法则规定，教师有制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，有批评和抵制有害于学生健康成长的现象的义务。

“但是这些法律并没有提及教育惩戒这个概念。”姚建龙说，这使得“能不能惩戒学生”成为一个问题，因为人们找不到合规合理合法的惩戒与虐待体罚的界限，这也致使一些负责任的教师如要“管学生”，就可能“风险自担”。

这种观点在一些一线教师那里得到了印证。

这次征求意见稿中明确指出，一般惩戒包括点名批评、做书面检讨、适当增加运动要求、不超一节课堂教学时间的教室内站立或面壁反省等。

但北京某中学数学教师徐老师说：“别说面壁反省了，就是上课让学生站了一会儿，如果被家长看到，我们都会很紧张。”徐老师最近约一位学生家长到学校面谈，但家长到教室的时候，正赶上这名同学因为犯困自己站起来清醒一下。徐老师说：“我带着家长到办公室的第一件事不是聊孩子的学习，而是忙着解释孩子刚才不是在被罚站。”

“出台这个征求意见稿最大的意义就在于，它用定性加列举的方式把惩戒权这个问题说明白了。”姚建龙说，这也说明教育行政部门正在直面问题，表现出了应有的担当。

把教师的教育惩戒权界定清楚、清晰界定了哪些方式可以惩戒、实施什么样的惩戒，“这其实是在给老师撑腰，而与此同时，也在提醒老师承担义务，不能只管教书不管育人”。姚建龙说，避免孩子的行为出现偏差有三道基本防线，第一道防线是父母，第二道防线是学校，最后一道防线才是司法。要避免频频出现“熊孩子”，一方面需强化家长监护责任，另一方面则是强化学校管教功能，不让问题“出校园”。“实现这一点的前提，就是教师有必要的惩戒手段。”

值得关注的是，该征求意见稿在给老师送出“戒尺”的同时，也给这把“戒尺”立了规矩。该征求意见稿明确提出，教师在教育教学管理、实施教育惩戒教育过程中，不得有下列行为：以击打、刺扎等方式，直接造成身体痛苦的体罚行为；超过正常限度的罚站、反复抄写，强制做不适的动作或者姿势等间接伤害身体、心理的变相体罚行为；辱骂或者以带有歧视、侮辱的言行贬损等侵犯学生人格尊严的行为；因个人或少数人违规违纪行为而惩罚全体学生；因个人情绪或者好恶，恣意实施或者选择性实施惩戒；其他侵害学生基本权利或者侮辱人格尊严的行为。

本报北京11月24日电

记者 樊未晨 

(责编：何淼、熊旭)
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