南开大学原校长龚克就任世界工程组织联合会主席

本报北京11月24日电（中国青年报·中国青年网记者 邱晨辉）记者从中国科学技术协会获悉，当地时间11月23日至24日在澳大利亚墨尔本举行的2019年世界工程组织联合会（WFEO）全体大会上，中国科学技术协会荣誉委员、南开大学原校长龚克正式就任世界工程组织联合会主席，任期两年。这是该组织成立50年以来首次由中国科学家任主席。

WFEO是1968年在联合国教科文组织的倡议和支持下成立的各国与区域工程组织的联合体，总部设在巴黎。作为世界上最大的工程类国际组织，WFEO成员覆盖了100多个国家和地区，以及11个相关领域的国际工程组织，在国际工程领域具有广泛影响力。1981年，中国科学技术协会代表中国正式加入WFEO，成为其国家会员。

经中国科学技术协会推荐，龚克于2009年起先后担任WFEO信息通信专门委员会和技术创新专门委员会主席，进入WFEO执行委员会并担任WFEO副主席，曾于2015年获该组织授予的卓越服务贡献奖。2017年12月，龚克在意大利罗马举行的WFEO全体成员国大会上高票当选WFEO候任主席。

龚克在当天的就职宣言中表示，WFEO将做好世界工程日的庆贺活动，进一步加强WFEO与联合国及其下属机构的合作，深入参与推动实现联合国可持续发展目标；积极构建与工业界的联系，深入开展同相关科技工程组织的合作，加强在人工智能、大数据、物联网、生物工程、新材料、先进制造等领域的投入，积极融入新一轮工业革命进程中；回应社会关切，加强工程伦理建设，推动全球工程能力建设，促进工程职业和实践中的性别平等和包容。“在任职期间，将致力于团结全球工程界，巩固WFEO在工程界的领导地位、为会员提供更好的服务，努力为应对全球挑战、促进可持续发展贡献力量。”他说。

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