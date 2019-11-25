兰大青年师生为革命纪念馆创作“长征组歌”

兰大青年师生创作的部分纪念馆组歌曲谱（学校供图）

驱车6000多公里，足迹遍布甘肃12个市州；奋战1400余小时，将150余个长征、西征故事提取凝练。

他们是行走在爱国主义教育道路上的兰大人——今年四至十月，兰州大学党委学工部组织兰大青年师生赴甘肃省12个红色革命纪念馆开展学习、挂职与实践活动。他们深入革命老区，合力为12所纪念馆创作组歌并录制成MV，追溯旧时革命艰辛，描摹今日建设盛景。

“一首兰大祝福祖国生日的歌曲和11首馆歌‘串烧’的视频，既是一篇记载红色故事的近代诗，也是一堂生动的党课。在创新思政教育的同时，‘润物有声’的弘扬爱国主义精神。”兰大学工部部长阴怀勇如是说。

立足学生需求，师生共同参与

朱佳君组织本科生党员开展“学生党员的使命和任务”讨论（学校供图）

兰大党委学工部针对目前学校思政教育实效及方法进行了全校抽样调研。在学生自愿选择参加的思政教育活动中，超过60%的学生选择参观红色革命纪念馆、烈士陵园，缅怀先烈。

结合同学们的切实需求，兰大党委学工部以利用暑假时间为主，组织优秀学生党员赴红色革命纪念馆挂职、实践，服务地方，在建立了良好的沟通模式后，组织一批批学生党员赴甘肃省各类纪念馆参观、学习，感受前辈浴血奋战的艰辛和如今幸福生活的来之不易。

“参加挂职活动后，革命前辈的事迹让我深深震撼。我想以创作歌曲这种易于传播、让人喜闻乐见的方式，呼吁人们，尤其是青年，更加珍惜今天的生活。”在谈到为纪念馆创作歌曲的“灵感”时，学生党员、歌曲总策划杨巨声表示。

在歌曲的创作过程中，教师朱佳君既是指导者，又是参与者。她曾和同学们一起阅读革命先烈相关书籍，奔赴纪念馆进行实地调研，谱写了近5000字的12首歌曲。目前《会宁 崭新的使命》、《界石 新时代进发》等歌曲已被确定为馆歌。随着越来越多的学生赴纪念馆参观，歌曲被越来越多的人传唱，在校内外起到了良好带动作用。

“每次与学生赴纪念馆歌唱师生共同谱写的馆歌，都有不同的感受，常去常新。”朱佳君认为，这种由小范围优秀学生党员进而到大范围学生党员，再到普通学生扩大学习范围的过程，是党员引领与学生教育的结合，更是优秀带动平凡的量变过程。

变被动为主动，变讲述为歌颂

兰大学生党员赴甘肃省腊子口战役纪念馆调研（学校供图）

“青年发起、青年创作是此系列活动的独特之处，使得此次红色纪念馆组歌以一种更易于青年人接受的方式呈现。”学工部副部长常虹表示，以往的学生思想政治教育工作多以校方组织、学生参与为主，此次活动转换了“主被动”的位置，变为学生自发创作、校方指导支持。

为了让歌曲兼具深刻性与通俗性，师生将纪念馆的历史、馆藏文物及建筑介绍等写入歌曲。歌曲歌词对仗押韵，一首歌中所有单句的韵脚一致，中和传统美声进行曲和现代流行音乐的通俗唱法，风格既生动活泼又不失庄严肃穆。

每首歌的主歌片主题为“不忘初心”，系统回顾了红军在长征、西征过程中的故事，体现中国共产党人在革命战争年代的“初心”；副歌以“牢记使命”为主题，展示了新时代青年的新使命。

截至目前，团队完成了12个红色革命纪念馆宣传推广曲的单曲及统领曲的作词、谱曲，并将统领曲和其中2首宣传推广单曲制作成微视频发布至媒体。朱佳君表示，从歌曲创作到发布的过程“让参与创作的师生对纪念馆的历史故事、精神内涵入心、入脑，更将革命先烈的伟大精神融入自身，并投身实践。”

线上线下结合，影响范围扩散

兰大学子原创歌曲MV截图（学校供图）

兰大学工部每年都会鼓励优秀学生党员赴相关红色纪念馆挂职实践，但对地方的帮助往往局限在文件整理、助理讲解、新媒体管理等常规领域。

而为纪念馆创作馆歌的创意，将参观、聆听、讲解等融入艺术载体，借助新媒体等传播，通过创新的爱国主义教育方式——线下调研、线上传播，无论是否身临其境，都可以看到、听到红色革命纪念馆的现状与珍藏。

目前，兰大师生的红色纪念馆调研经历及原创歌曲被央视网、学习强国、甘肃省部分纪念馆官方微信等媒体报道，部分歌曲已被确定为纪念馆馆歌。

相关负责教师称，未来，团队计划完成剩余10首纪念馆单曲的音频录制和视频制作，并在近期举行红色纪念馆组歌的首发式。兰大师生希望可以通过创作、推广馆歌的方式，为当地的红色旅游发展贡献高校方案、青年思路。

据悉，兰大期待将这种创新的思政教育模式和弘扬爱国主义精神的方式进行推广，组织学生陆续赴纪念馆参观、学习、颂唱纪念馆推广曲，并利用互联网传播，希望越来越多的英雄事迹被人们熟知，激发青年学子爱党、爱国的家国情怀，掀起新兴学习热潮。（赵异慧）

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