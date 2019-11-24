原标题：2020年度国考今开考：拟招2.4万人 超143万人报名过审

中新网客户端北京11月24日电(杨雨奇)2020年度中央机关及其直属机构公务员招考笔试今日开考。本次国考共计划招录2.4万人，涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共计143.7万人通过报名资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为60:1。

资料图：2018年12月2日，2019年度国考举行。中新社发 苏阳 摄 图片来源：CNSPHOTO

拟招录2.4万余人 143.7万人报名过审

今日上午9时，2020年度国考公共科目笔试将在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大城市开考。上午将进行“行政职业能力测验”科目考试，下午进行“申论”科目考试。

根据国家公务员局此前公布的招考简章，2020年度国考涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共有13849个招录职位，计划招录24128人。从计划招录的总人数来看，相比于上年度1.45万余人的招录计划，有了较大幅增加。

尽管计划招录人数有所上升，但竞争依旧较大。根据今年10月26日，国家公务员局发布的2020年国考报名最终数据，中央机关及其直属机构2020年度公务员招考共有143.7万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为60:1。

“今年国考，招录人数比去年增加了近万人，看似国考大幅度扩招，但不少报考者认为报考门槛相比以往更高，成功考录依然不容易。”华图教育公考辅导专家李曼卿分析，今年众多岗位的招录条件在不同方面都变得更为严格，例如，对基层工作经验年限的审核更严，更多岗位也突出了专业技能的工作经验要求。

实际上，从历史来看，自2009年度国考报名人数首次突破100万，一直到本次国考招录，国考报名人数已连续12年达到百万以上。

资料图：一公务员考点，考生排队准备进入考场。武俊杰 摄

多个岗位竞争超过“千里挑一”

每年国考，报名阶段都会出现“冰火两重天”的现象，不少岗位竞争白热化的同时，也有岗位无人问津。这一现象也同样出现在今年的国考报名情况中。

中新网记者梳理发现，今年报名期间，截至报名结束前一日的数据显示，多个职位过审人数与招录人数之比都超过“千里挑一”，例如，“中央档案馆国家档案局中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下”“中央档案馆国家档案局中国第二历史档案馆安保处一级主任科员及以下”“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”等职位。

与此同时，还有一些岗位“无人问津”，这些职位或是地域相对偏远，或是报名要求条件相对较多。

“通过对比近年来这些竞争热度极高的热门岗位，他们的共同特征为学历要求集中在本科及以上，招考部门集中在历年招考大户，招考专业集中在热门学科，此外还具有限制条件少、报名门槛较低的特征。”李曼卿称，从整体观察，近年来，国考报名更趋理性，考生扎堆报名的现象在逐渐减少。

对于一些岗位无人问津，专家分析，虽然一些“冷门”职位要求较高或不太符合预期，但从竞争比和事业发展方面来看，选择这些职位未必就不好，只要抱着积极向上的心态，也能有一番大作为。

资料图：2018年12月2日，考生参加完上午的国考考试走出考场。 中新社记者 王中举 摄

严肃考风考纪 严打考试作弊行为

今年10月14日，国家公务员局发布了《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员报考指南》。

《指南》中指出，若考生存在违纪违规行为，将由公务员主管部门、招录机关或者考试机构按照管理权限采取纠正、批评教育、答卷不予评阅、当科考试成绩为零分、终止录用程序等方式进行现场处置或者事后处置。

具体来说，考生若有隐瞒真实信息、弄虚作假、考试作弊、扰乱考试秩序等违反录用纪律行为的，情节较轻的，由中央公务员主管部门给予考试成绩无效、取消资格等处理；情节严重的，给予5年内限制报考的处理；情节特别严重的，给予终身限制报考的处理；涉嫌犯罪的，移送有关国家机关依法处理。

此外，考生有违纪违规和其他不诚信行为的，还将记入公务员录用考试诚信档案库，作为公务员录用考察的一项重要参考。

值得一提的是，在本次国考报名之际，国家公务员局还发布了《诚信报考 从我做起》通知，提醒考生认真对待每一个招考环节，认真践行每一项招考要求，不轻易放弃、不轻易爽约考前承诺，珍惜机会，珍惜信誉。(完)

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