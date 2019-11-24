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河南舞钢探索思政课改革创新——

烈士陵园当课堂  干部群众登讲台（在一线）

本报记者 张 烁

2019年11月24日06:42  来源：人民网－人民日报
 

　　“抗战时期，一名年仅17岁的战士身受重伤，他忍着剧痛爬到一块大石头后面，把枪架在石头上射击，跟其他几位战友一起，合力消灭了日军指挥官……”前不久，河南省舞钢市虎头山新四军革命烈士陵园，一群中学生听着讲解，眼圈红了。

　　“这些和我们差不多大的革命烈士，连名字都没有留下！幸福生活来之不易，是先烈用鲜血和生命换来的，我们一定要倍加珍惜、努力奋斗！”舞钢市尹集镇初级中学八年级学生曹紫薇说。

　　这是一堂思政课。虎头山革命烈士陵园革命事迹讲解员白东亮，把革命先烈称作“最好的老师”。“革命先烈们的英雄事迹是最好的思政课教材，我们把虎头山革命烈士陵园辟为舞钢市思政课教育基地，以革命先烈为师。每一次瞻仰讲解，不但对学生，对老师也是一次思想上的洗礼。”舞钢市市长孔阳说。

　　青少年最需要精心引导和栽培。如何增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，把一门课讲进学生心里？上半年，舞钢市制定了《深化新时代学校思想政治理论课改革创新工程实施方案（试行）》，对思政课进行全面的改革创新。

　　“以前，我只想着考个好大学，将来过上好生活，今天的思政课让我认识到，我们应树立家国情怀，如果我将来学有所成，一定回来建设家乡！”一堂思政课后，高三学生张浩天深有感触。

　　“让有信仰的人讲信仰”，这句话抓住了思政课的根本。

　　让有信仰的人讲信仰。孩子们的思政课教师，有机关党政领导干部、党校教师、好人模范、离退休老干部等。在舞钢市关心下一代工作委员会演讲团成员穆海贵的课堂上，孩子们知道了“中国怎么从积贫积弱发展为世界第二大经济体”；舞钢市公安局警察白天培的课堂上，孩子们知道了“以后上网得多长个心眼，增强辨别能力”；舞钢市青年轧钢工任亚强的课堂上，孩子们知道了“家乡生产的钢材，用在了港珠澳大桥、三峡大坝闸门等重大工程上”，心里倍感骄傲和自豪。

　　各学校的思政课也已全部采用集体备课模式，精心准备教学内容。”舞钢市委宣传部部长刘海亮介绍，本着“让有信仰的人讲信仰”的原则，舞钢把思政课教师列入党校培训计划，加强思政课教师队伍的思想政治工作。

　　“思政课越来越有意思了”“我越来越喜欢政治课了”，在舞钢，思政课正成为学生们越来越感兴趣的课程。“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程，我们办中国特色社会主义教育，就是要理直气壮开好思政课，用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人！”舞钢市委书记陈英杰说。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月24日 05 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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