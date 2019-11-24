人民网>>教育

7年扎根云南景东彝族自治县，浙江大学农业与生物技术学院副教授陈再鸣——

把一朵蘑菇发展成大产业（深聚焦）

赵婀娜  柯溢能

2019年11月24日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　一朵蘑菇，能发展成什么产业？一个人，35年，扎进农村，能干出一番什么事业？

　　不走进云南景东彝族自治县这个国家级贫困县，不深入脱贫攻坚一线，就无法感受这两问的分量。

　　云南景东，地广人稀、景色秀美，但由于交通不便，农业生产水平低，当地群众收入微薄，这里的人们常说，“老天爷给了秀美的景，却没赏能致富的路。”

　　可在食用菌种植专家、浙江大学农业与生物技术学院副教授陈再鸣看来，没有摘不掉的“穷帽”，只要久久为功，立下愚公移山志。

　　35年钻研食用菌科学种植，7年扎根云南景东彝族自治县，陈再鸣初心为农，用行动践行誓言，“将论文写在崇山峻岭之间，不达小康不还乡。”

　　讲给农民听，带着农民干

　　食用菌是我国农业十大主导产业之一。地道山珍，集日精月华，但如何种植、采摘、运到百姓的餐桌，可是个难题。景东人世世代代依赖最传统的方式——靠天吃饭。

　　而这一切，在浙江大学对口帮扶首席专家陈再鸣到来之后，发生了改变。

　　陈再鸣是浙江省食用菌领域响当当的专家。初到景东，立下技术扶贫的军令状，没有寒暄，不讲客套，他一头扎进深山。一番走访，发现问题所在：景东有着得天独厚的菌物生长环境，但由于观念、技术和机制所限，当地老百姓守着“金矿”却挖不出“金子”。

　　如何开药方？

　　经过深入走访、科学评估，陈再鸣没有把东部的产业经验复制到景东，而是给出一个当地人从未想过的方向——把滇西人爱吃的、本地特有的菌，人工栽培出来，发展林下经济。

　　看到这剂药方，当地百姓直摇头，“异想天开，不合实际”“书生意气，纸上谈兵”“没带真金白银，不是真刀真枪”。农业之难，难在从无到有，打破旧习惯，开拓新方向。农民们不敢也不愿尝试。

　　怎么办？陈再鸣没有放弃。他一边继续讲给农民听，一边带着农民干。

　　带着当地农民建队伍，学技术，找市场，手把手教，从两个示范点，拓展到10多个，再到带动100多人。一年后，初见成效。眼见为实，农民发现这个产业有奔头，才放下锄头，拿起菌棒，离开祖祖辈辈开采的密林，跟着陈再鸣一起，建起整整齐齐的菌种植基地。

　　农民们知识水平不高，菌类种植经验有限，遇到难题不知该怎么办。于是，只要有时间，陈再鸣就到田里向农民们传授技术。看看东家通风情况，瞅瞅西户大棚高度，他总有操不完的心，哪家的棚温度高一些，哪家的棚湿度重一点，他比农民自己还记得清楚。

　　景东县太忠镇王家村村支书田培金过去几年间，带着村民尝试过种猪饲料草，尝试过烤烟，都没找到致富路，跟着陈再鸣一起种植食用菌才看到了希望。他说，“农民脱贫致富奔小康，最怕散了人心，没了希望，是陈老师帮我们找到了致富方向。”

　　守着青山，用技术换来金山

　　食用菌种植，并不容易。小小一朵蘑菇，浑身是科技。野生资源调查、人工驯化、人工栽培、菌种产业化，这四步是野生状态进入人工栽培的“关键一跃”，这一跃，要跃过菌种纯化分离、跃过温光酸碱的环境拟合、跃过栽培基液的探索。

　　对于陈再鸣来说，最需要的，是时间。抢时间，破难题，要让农民们看到致富的希望。

　　很多技术难题，教科书里没有，参考文献中找不到。菌种纯化分离，从菌体中找到无性繁殖菌丝，复杂程度如同外科手术一般。培养基配方，仅氮氧两种元素配方就有40多种。这些技术配方，是技术上最难攻克的部分。

　　“规律需要沉下身摸索，经验需要沉下心总结”，从实践到理论再到实践，从实验室到田间，再从田间到实验室，日复一日，陈再鸣找到了人工栽培食用菌的奥秘，个性化配置，“一个配方一朵菇”。

　　但陈再鸣并不满足，他知道，这样“精致”的配方太复杂，农民无法理解。于是，他继续研究，删繁就简，最终研制出一个“万能配方”，一键式栽培管理，菌丝在菌袋中培养成熟，返回生态林地。无论是木腐菌、草腐菌，还是共生菌，农民只需做简单调节，便可完成分离、培养、出菇的整套流程。陈再鸣将这些流程写成规范，送给村民使用。

　　自此景东老百姓人手一份食用菌栽培规程。百姓们说，这是真真实实的“致富经”。

　　培育、种植，逐渐步入正轨，闲不住的陈再鸣又有了新方向。

　　一次偶然的机会，他在树桩上发现珍稀野生菌——小香蕈。陈再鸣如获至宝，因为这种珍稀野生菌价格高、销路好，如果技术发展成熟，当地百姓脱贫致富步伐就会更快、更稳健。而景东自然资源丰富，除了小香蕈，会不会还有更珍稀、更丰富的菌种？于是，他萌生了一个大胆的想法，建实验室，摸清景东野生菌家底！

　　于是，当地海拔2300多米的哀牢山国家级自然保护区，首次有了食用菌资源保护实验室。几年时间，陈再鸣在实验室里检测珍贵大型真菌样本1500个，整理分类和鉴定700余个，灰树花、金顶侧耳、红平菇……这些原本只能在山里得见的珍稀菌类，如今通过栽培技术飞入寻常百姓家。

　　就连珍稀的灵芝，陈再鸣也带领团队，在垂直落差达2000多米的景东山林找到了最佳生存位置，让灵芝产业在景东扎下了根。

　　小小蘑菇，带领景东百姓脱下穷帽。2018年全县食用菌栽培总面积达100余亩，带动周边农户200多户，户均增收4200多元。

　　7年时间，小小菌菇燃起了当地千千万万百姓的信心与希望！

　　初心为农，不达小康不还乡

　　从1984年到2019年，35年，陈再鸣深耕食用菌种植领域，从未离开。在他看来，一辈子很短，做一件事，就要做得像个样子。

　　35年间，陈再鸣最喜欢的地方，是讲台、实验室与田间地头。课堂上，他是同学心目中的好老师。他善于用案例教学，用种植过程中遇到的实实在在的难题，启发学生，鼓励学生大胆创新，如果有学生找到比他更优的解决方案，他会开心得像个孩子。他还喜欢带学生一道，在实验室、在田间地头、在大山深处，在农民的生产实践中，发现问题、解决问题。

　　同学们说，“特别喜欢陈老师的课。因为陈老师的课堂一头连着最尖端、最前沿的科研，一头连着广袤的中国大地和热腾腾的农民期盼。”

　　35年间，陈再鸣积累了很多专利，有人劝他卖，但他一直没这样做。他说，一旦卖了，农民就不能无成本地使用这些技术，就会增加投入。

　　35年间，陈再鸣有很多机会弃学从商，许多市值过亿的大企业对他发出邀请，但他从来没动心。他说，学农的目的是“解民生之多艰”，不是为了自己生活优越。

　　这些年，对于陈再鸣来说，最让他欣慰的，不仅是农民的收入增加了、住房翻新了、机器设备更新换代了，更重要的是，农民们对于科学技术更信任、更渴望了。每次他去村里，农民们都争先恐后地来听他做报告，讲技术。这几年，还有越来越多的农民主动跟他学习如何掌握产业动态、写好项目申请书，懂得了汇聚更多资源到农业生产一线。

　　“最可喜的是越来越多的新技术新产业，将越来越多的年轻人留在了农村。因为人才和技术才是乡村振兴的力量和希望。”陈再鸣说。

　　秋日的深夜，浙江大学校园内已是一片安静，陈再鸣还守在实验室，挑灯科研，解决刚刚从农村带回来的技术难题。一个陪伴了他多年的日记本，上面工整地写着，“将论文写在崇山峻岭之间，不达小康不还乡。”


　　《 人民日报 》（ 2019年11月24日 05 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved