上海戏剧学院文创教育成果亮相长三角文博会

11月21日——24日，由长三角区域三省一市党委宣传部主办的第二届长三角国际文化产业博览会在沪举行，上海戏剧学院积极响应国家战略，为本届长三角文博会提供了一系列精彩内容。作为我国最具活力、开放度最高、创新能力最强的区域，长三角以占全国1/26的地域面积，创造了占全国近1/4的经济总量，其文化发展同样动力强劲。

在长三角文博会开幕首日举行的主旨论坛上，上海戏剧学院院长黄昌勇应邀在论坛中作了题为《构建长三角文化发展共同体：现状、问题与路径》的主题演讲。他通过翔实的数据比较指出，从长三角地区的文化资源环境、文化金融、文旅融合、文化消费情况可以看出，目前长三角文化共同体雏形已经显现。长三角雄厚的经济基础与发达的文化产业，为长三角文化共同体的形成奠定了基础。长三角地区人均教育文化娱乐消费支出普遍较高，文化生活品质近年也普遍提高。在一体化发展的同时，长三角区域各座城市也要走特色文化和特色产业发展之路，以差异化构成长三角城市文化发展共同体的丰富内涵。

2019长三角城市文化发展论坛是本届长三角文博会系列论坛之一，由上海戏剧学院主办，并在上戏华山路校区新空间剧场举行。此次论坛也是上海戏剧学院承办的上海高校智库项目2019年度计划项目，围绕“城市、文化、品牌 —— 长三角城市产业发展”而展开，探讨新时代、新理念下长三角城市文化高质量发展的新模式与新动向。

论坛开幕式上，黄昌勇院长代表研究团队发布了《中国城市文化报告2018-2019（长三角卷）》，并与上海数据交易中心数据服务总监徐志伟共同为“城市文化数据研究中心”揭牌。上海戏剧学院与上海数据交易中心的合作，聚焦文化大数据平台建设，将有力推进长三角城市文化研究的向纵深发展。

此外，与会专家学者分别就“长三角区域文化差异、互补与共生”、“长三角文旅产业融合发展的路径与方法”等议题进行了研讨。

第二届长三角国际文化产业博览会还在主会场国家会展中心（上海）设置了文创教育展区，受到各界的瞩目。上海戏剧学院同上海交通大学、同济大学、东华大学、上海理工大学、上海音乐学院、上海纽约大学、南加州大学、佛罗里达大学、伦敦国王学院、伦敦大学金史密斯学院等二十余所海内外高校共同参展，展现了上戏文创教育的成果与特色。

上海戏剧学院的展览主题是“戏剧+思政 文创结合”，充分凸显了上海戏剧学院把握新时代思政工作的“事”“时”“势”，既遵循高校学生思想政治工作的普遍规律和共性特点，又充分结合艺术类高校的独特性规律和个性化特点，创新构建“戏剧+思政”这一具有鲜明特色的工作模式。主要展品及创意由学院“红色文创·致敬岁月——课程思政成果展”中的文创产品，以及舞台美术系师生设计制作的舞台模型、电影电视学院学生的获奖短片构成。此外，学院的“京剧风采”与木偶剧《戏耍佛珠》也在展会现场进行表演，让海内外观众得以在现场体验到传统戏剧艺术的魅力。（方 军 王春云 朱志钰）

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