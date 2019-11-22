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北京工商大学开展情景式党课 “讲活”初心与使命

2019年11月22日13:08  来源：人民网-教育频道
 

北京工商大学经济学院情景式党课（学校供图）

“初心，是饱含热泪与祖国一同心跳！”北京工商大学经济学院近期开展的“不忘初心·青春与祖国同行”情景式党课中，学子们走上讲台深情表白祖国。

据悉，此次情景式党课活动由学生党员发起，由五幕组成。期间，“信仰点亮青春”学生党支部青马读书会宣讲、“献礼华诞”学生党员国庆群众游行训练纪实分享、“情源工商·为侨服务”学生党员志愿活动、“鸿鹄志·青春助力美丽乡村”党支部红色1+1共建活动、“不忘初心·青春心向党”沉浸式主题党日活动......多种形式活动不断增进党支部和学生的情感联系。

北京工商大学青年教师张琳课上谈到，情景式教育活动使自身深受感染，作为教师，未来将按照“四个好老师”的要求，用真情和思想陪伴学生成长成才。

“我们‘00后’把爱国当做最潮流的事，学长学姐为我们呈现了形式新颖、内容精彩、意义深刻的党课，看得我几度热泪盈眶。听了优秀党员们的故事，我真正明白了青春是用来奋斗的！”一位学生党员听课后谈到。

据介绍，为了扎实推进主题教育活动，北京工商大学党委还针对本科生、研究生、教师、管理、后勤、离退休等6类不同群体制定了6个主题教育分类指导方案，努力做到分类指导，引导大家了解支部建设，学习身边党员榜样。（李依环）

(责编：李依环、孙竞)
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