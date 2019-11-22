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北京联合大学开展深化“课程思政”建设研讨会

2019年11月22日17:03  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月22日电 （记者 何淼）21日，北京联合大学在“不忘初心、牢记使命”主题教育开展期间，聚焦“发挥教师党支部‘1+1’共建优势，深化课程思政建设”主题，围绕“党支部共建”和“深化课程思政”两个关键词，深入研讨共建深化课程思政建设的具体目标、路径、内容与机制，交流共建深化“课程思政”建设的成效与感悟。

北京联合大学党委书记韩宪洲讲话

北京联合大学党委书记韩宪洲用感触、感动、感谢三个关键词表达了自己的现场感受。他从两年前学校出台《关于推进“课程思政”建设的实施意见（2017-2018）》（京联党〔2017〕199号）谈起，系统梳理了全国高校思想政治工作会议召开以来，全校上下开展课程思政、专业思政、三全育人的实践探索。结合党的十九届四中全会精神，阐述了学校“课程思政”建设的战略部署，要求广大党支部要不断提高政治站位，以深化课程思政建设自觉践行初心使命。

韩宪洲表示，在育人的道路上，离不开基层党支部的持续创新与务实推动，各级党组织要进一步加强“课程思政”建设的经验总结凝练，形成一批示范教师、一批精品课程，为形成“课程门门有思政”“教师人人讲育人”的良好态势和工作格局夯实基础。

北京联合大学各级党组织将持之以恒推动深化课程思政建设，把最后一公里编制成网，让各个红色堡垒组合成群，把党支部共建深化课程思政建设全面开花结果，为培养担当民族复兴大任的时代新人保驾护航。

据了解，本次研讨会市委主题教育第十五巡回指导组成员李东应邀出席。李学伟、杜宝德、张辉等学校领导，以及各二级党组织书记、学校党支部书记、支委300余人参会。

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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