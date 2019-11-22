温州肯恩大学获批开展硕博研究生教育 推动国际化办学

近日，教育部下发《关于温州肯恩大学变更办学事项的批复》函，同意温州肯恩大学办学层次和类别变更为本科学历教育、外国硕士研究生教育、外国博士研究生教育。这意味着，温州肯恩大学成为除温州医科大学外，第二所在温州本土培养从本科生到博士生的院校。

增设8个硕士3个博士专业

温州肯恩大学是浙江省唯一一所具有独立法人资格的中美合作大学，2014年3月经教育部批准正式设立， 此次教育部正式批复同意温州肯恩大学实施研究生培养，表明温州肯恩大学近年来的发展得到了国家认可。

从2020年起，温州肯恩大学将逐步开设8个硕士专业以及3个博士专业，其中包括计算机信息系统、国际英语教学、国际工商管理、生物技术科学、心理学、教育管理、建筑学、国际会计8个硕士专业，以及教育领导学、教育心理咨询与督导、教育与临床心理学3个博士专业。

毕业授予美国肯恩大学学位

针对现有的硕博研究生专业，温州肯恩大学将实行自主招生，教学质量接受国家教育部和美国中州高等教育委员会的监督。毕业生在完成美国肯恩大学规定的研究生课程并通过论文答辩后获得美国肯恩大学相应的硕士或博士学位，授予美国肯恩大学学位。

目前，温州肯恩大学设有商务与公共管理学院、建筑与设计学院、人文学院和理工学院等四个学院，开设17个本科专业。专业课程从美国肯恩大学引进，专业教师从全球招聘，实施全英文小班化教学……学校已经形成了一支国际化、高水平的人才队伍，对外科研合作等发展迅速，逐渐具备开展硕博研究生教育的条件与优势。在充分考虑美国肯恩大学研究生优势专业的基础上，温州肯恩大学决定开展硕博研究生教育。

集中两国两校优势办好硕博研究生教育

对于此次获批开展硕博研究生教育，美国肯恩大学校长达伍德·法拉希发来了一段祝贺视频。他在视频中表示，此次成功申报意味着温州肯恩大学正在向一所国际化的高水平大学前进。“对于我们来说最重要的，就是要确保开设高水平的专业，招聘最优秀的教师。”法拉希说。

硕博研究生教育的开展将对温肯办学水平产生推动作用，同时也有助于温州教育的国际化，拓展中美高等教育合作空间，促进地方吸才引才。

今后，学校将结合发展规划设定，开设美国肯恩大学有优势且在中国具有区域需求的硕博研究生专业。同时，学校将依托中美双方的优质教育资源，借鉴国际先进的教育理念和管理经验，集中两国两校的优势加强研究生教育，强化国内外研究合作。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)