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北京语言大学：以“五个引领”为抓手，扎实推进主题教育

2019年11月22日16:28  来源：人民网-教育频道
 

        北京语言大学（以下简称北语）党委自主题教育启动以来，认真贯彻党中央和教育部党组部署要求，紧紧围绕为党育人、为国育才，突出党的政治建设，始终聚焦主题主线，准确把握主题教育的总要求和目标任务，推动学校主题教育平稳有序进行。

        强化思想引领，学习教育入脑，聚焦理论武装

        北语在强化党员干部方面聚焦“初心”和“使命”，全面系统、深入思考、联系实际学习，通过个人自学、集中研讨等方式，在学深悟透中推动主题教育深入开展。

        党员干部对照“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，在充分自学的基础上，开展集中学习、研讨交流、分享体会，把学习成效体现到增强党性、提高能力、推动工作上。各基层党支部通过党员大会、支委会、党小组会，举办读书班等活动，加强理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。北语在党员师生中广泛开展立德树人根本任务“大学习、大讨论、大落实”活动，与学校改革发展及当前工作融会贯通，务求落地见效。

        强化问题引领，调查研究查实，聚焦真抓实改

        学校领导班子成员带队集中深入各学部院系，以实地走访、听取汇报、座谈交流等方式，扎实开展主题教育专题调研工作。先后走访了11个基层单位，召开了10个座谈会或专题研讨会，近300名师生参与现场调研。调查研究聚焦发现学校发展中存在的突出问题，分析问题产生的原因，找出典型经验做法，提出整改落实的对策和举措。校院两级领导班子和班子成员梳理问题240项，个人问题491项，根据查找出的问题，边列出整改台账，边提出整改方案、拿出举措办法，明确时限和要求。在调研过程中，对于能够即知即改的问题，立刻提出整改措施，部署开展整改；对于一时解决不了的，制定阶段目标，持续整改到位。

        强化信念引领，精神洗礼入心，聚焦爱国教育

        为加强新时代爱国主义教育、引导师生认真落实主题教育的基本要求，北语开展了系列活动庆祝新中国成立70周年。500余名北语师生参加了新中国成立70周年庆祝大会并接受祖国检阅，圆满完成国庆庆祝大会所有任务；北语还组织《我和我的祖国》等主旋律电影观影活动，师生重温70年来祖国经历的历史性瞬间，进一步教育引导广大党员干部和师生学习党史、新中国史，回顾新中国光辉历程，增强爱国报国的理想信念。 

        强化实践引领，载体形式丰富，聚焦特色创新

        北语组织了百余场实践活动，广泛开展“奋斗的我，最美的国”主题宣传教育活动和“我和我的祖国”主题党日活动，通过实地考察、交流座谈、专题教育班等丰富多彩的形式，强化实践引领，创新载体形式，聚焦特色亮点，增强主题教育的针对性、实效性和感染力。

        北语基层党支部通过开展集体唱红歌、重温入党誓词、观看主旋律电影等特色活动，切实实现把“初心”和“使命”融入到教学、科研和管理各个环节。通过党员先锋岗、党员责任区，设岗定责、承诺践诺等，党员师生立足岗位，履职尽责，并结合自身实际，为身边群众办实事好事。

        强化典型引领，氛围营造浓厚，聚焦榜样示范

        北语官方微信公众号推出“身边榜样”系列报道，其中既有一生致力于汉语教学事业的常敬宇教授，也有脚踏实地、读书报国的青年学子。他们为全校师生提供了生动形象的特色教材，促进党员对标先进榜样，进一步增强守初心、担使命的思想和行动自觉。学校开设“不忘初心、牢记使命”主题教育专题网站，及时宣传中央及上级部门开展主题教育的重要精神和部署要求；学校还积极发挥线下宣传阵地作用，制作宣传展板、横幅、海报等，强化主题教育氛围营造。

       下一步，学校将深入推进主题教育扎实开展，切实实现把“初心”融入到教学科研管理各个环节、把“使命”贯穿到学校改革发展全过程。

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)
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