“2019终身学习与未来人才国际会议”新闻发布会在京举行

近日，“2019终身学习与未来人才国际会议”新闻发布会与主题工作坊在清华大学终身学习实验室举行。本届国际会议将重点探索人工智能时代背景下终身学习体系建设及未来教育理念和模式创新，促进基础教育对外交流合作、相互启发与借鉴，分享青少年儿童终身学习力和未来人才培养的实践经验。

据了解，在本届国际大会的“少年说”环节，将邀请孩子们作为主角登台表达，通过分享他们真实的“玩中学”过程，通过模拟真实组织协作完成的编程作品，表达对于未来教育模式的需求和思考。同时，交流会现场的教学工作坊环节，参加活动的嘉宾化身为学生，体验了终身学习实验室带来的系列未来课程：未来世界的思考模式——计算思维课程，未来世界的建构模式——工程思维课程，以及未来世界的创新模式——设计思维课程，对未来科技创造力教育等未来教育探索有了更为生动的认识。

本次学术会议体现出“国际化、跨平台”等特点，就如何培养终身学习力与未来人才、未来人才的评价标准、人工智能背景下的教育创新探索，未来教育图景设计、创新教育全球探索等话题展开深入的交流与讨论，为跨学科、跨年龄、跨情景的终身学习与未来人才培养进行多方对话提供平台。来自“2019终身学习与未来人才国际会议”组委会成员、清华大学终身学习实验室负责人，以及众多教育创新领域研究者、实践者出席了本次交流活动。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)