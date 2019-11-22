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以体育促德育 催化学校凝聚力

2019年11月22日09:00  来源：中国教育报
 

中国石油大学（华东，以下简称“华东石大”）是国家教育部门直属全国重点大学，2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。体育教学部（以下简称“体教部”）为学校直属独立建制的教学单位。近年来，华东石大积极改革高校体育教学，注重以体育促进德育发展，通过点燃学生的体育激情、锻造学生的品德与行为、以陶冶学生的情操助推校园文化建设等方法，催化学校的凝聚力，取得了较好的成绩。本文是山东省社会科学规划服务决策咨询项目“基于‘一带一路’与齐鲁传统体育文化对外传播下的智库构建研究（课题编号：19BJCJ45）”和山东省高校科研计划项目“基于优化高校体育教学模式的信息技术平台构建研究（课题编号：J18RB254）”的成果。

方法一

点燃激情，催化学校凝聚力

高校是培养国家建设者和接班人的关键场所，体育则在高校中承载了传递文化、激发热情、凝聚人心的重要使命。实践证明，体育赛事带给人的荣誉感和使命感，能够长久激励学生自身的发展和影响学校的各个方面。华东石大体教部积极组织学生参加各种赛事活动，其中女子沙滩排球11次夺得全国大学生沙滩排球锦标赛冠军，乒乓球在全国大学生乒乓球锦标赛中也名列三甲，在其他运动赛事中的表现也很突出。竞赛活动在点燃学生体育热情的同时，也极大地激发了他们的爱校热情。

此外，华东石大还持续多年不定期组织开展主题鲜明的体育活动，如校园师生对抗篮球赛，教师节的“同舟共济”户外拓展活动等，不仅打造了精彩的体育赛事，让学生感受到体育之美，更增加了全校师生的凝聚力和协同力。

方法二

锻造品格，培养学生良好行为习惯

大学生是高校体育的主力军，他们的思想行为、道德品质都能体现在体育活动中。因此，华东石大高度重视体育对学生良好行为习惯的培养功能，以学生体育运动特点为突破口，以“21天效应”为基础，以公体教研室、体质健康测试中心等机构为平台，构建出一个“4个21”工程，以培养学生良好的行为习惯。例如，华东石大在组织学生晨跑中，通过合理的安排巧妙地向学生展示这一体育项目的魅力，再配以适当的奖惩制度，形成一整套完善的培养模式。在第一个21天中，学生普遍表现得较为刻意，过程中也存在较多的执行问题；到第二个21天时，学生已经基本适应晨跑活动，此时会进一步强化晨跑的强度，并逐步解决学生其间产生的各种问题；到第三个21天后，学生已经基本从内心接受晨跑活动，并能够主动参与及分享活动心得，进一步巩固了活动成果；到第四个21天时，学生已经完全将晨跑作为一种行为习惯，能够主动、自觉、自发地参与到活动中，并且还能够对身边的同学起到带动作用。在坚持实施“4个21”工程后，不仅能培养学生晨跑锻炼的生活习惯，更培养了他们积极向上、坚持不懈的良好品格。

方法三

陶冶情操，助推校园文化建设

在高校校园文化建设中，高校师生是主体，校园环境则承担着重要载体的作用，因此华东石大致力于构建科学严谨、健康向上的校园文化，对学生的行为规范、价值追求和综合素质的养成，有着潜移默化的作用。首先，华东石大积极探索和深化大学体育在理论与实践方面的改革，结合大学生生理、心理特点，实行“三自主”教学模式，开设了20多种体育选修课程，将体育理论与健康知识融入课程教学之中，使体育功能在校园文化建设中更趋完善和优化。其次，华东石大在组织和参与高质量体育活动的同时，配合恰当的教育和引导，逐步培养学生自觉参加体育活动的意识，真正把体育融入文化生活中。最后，华东石大以《大学生体育合格标准》《国家体育锻炼标准》为基础，依托多年的资源积累和经验磨合，构建出一套完善、可行的规章制度，促进学校优良体育风气的形成。

（作者系中国石油大学（华东）体育教学部 孔勇） 

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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