数学老师用“函数曲线”绘出美图 学生舍不得擦

朱中海创作的粉笔画（受访者供图）

高中及大学数学，总给人抽象枯燥难学的“烧脑”印象，很多学生对数学课产生畏难畏惧情绪。昨日，扬州高等职业技术学校数学课堂上，扬子晚报记者在黑板上看到了数学老师用“函数曲线”绘出的灵动美图，令人过目难忘。课堂上，老师画得精彩，讲得生动，学生们听得看得记得格外认真专注。这样的“花式数学课堂”，你羡慕吗？

他是被数学耽误的“画家”

一幅幅“数学语言”绘成的粉笔画

虽寥寥数笔却灵动传神，宛如艺术品

朱中海，扬州高等职业技术学校基础教育部主任、数学教师。今年57岁的他，已教了35年数学。扬子晚报记者昨日找到朱老师，看到了他去年和今年“创作”的粉笔画。之所以要用“创作”这个显得正式的词语，因为记者眼里的这些粉笔画，虽寥寥数笔，却鲜活灵动，宛如艺术品。没有一定的功力，仅仅靠一些数学上的曲线，是无法完成的。

扬子晚报记者注意到，这些用“数学语言”绘成的粉笔画，有修长的女子，有年迈的老人，有顽皮的孩童，有淘气的小猫；从动作上看，有的在远望，有的在赏花，有的在舞蹈，有的在拉琴，有的在采摘，有的在打球，有的在观察小虫；从色彩上看，有的只有白色或粉红色一种颜色，有的有两种颜色，但不超过三种颜色。无论是一种颜色还是有限的两三种颜色，作品都生动传神，几条柔和的曲线稍作组合，寥寥数笔，就赋予了作品生命力，显示了作者娴熟高超的绘画技巧。每幅画的角落，有的还写上了“童趣”、“采摘”、“风雨归来”、“运动美”的标题，每一幅画都署名“小海”，行书字体也和画面一样流畅灵动。年近花甲的朱老师以“小”自称，体现了他率真谦虚的性格和对工作的态度。

“朱老师的数学课好听、有趣，而且真的很美！我和同学们都没有想到，枯燥难学的数学图形，那些抛物线、函数曲线，到了朱老师那里，一组合，一搭配，几下子就是一幅画，我们都被他吸引住了。”一位同学告诉扬子晚报记者，朱老师上课，整块黑板就是一面黑板报，有不同的字体、有大大小小的间隔、有不同的色彩，还有生动丰富的插图。下了课，负责卫生的同学舍不得擦掉黑板，真的太美了。

朱老师告诉扬子晚报记者，自己从事过高中数学、中等职业数学和高等职业数学教学。“我一直在琢磨。数学课堂上，能不能让学生的眼睛亮起来，让学生的心静下来，让学生的注意力集中到黑板上来呢？”朱老师对扬子晚报记者说，教师的专业能力是看家本领，基本功既是“门面”，更是核心竞争力。主要体现在毛笔字、钢笔字、粉笔字以及讲话、绘画的“三字两话(画)”上，这不是一蹴而就的，需要长期磨炼、积累，自己每天都在练字、绘画，每天都有进步。

“去年教函数的时候，讲到曲线与方程，我想到，生活中的美无处不在，生活中柔美的曲线很生动、很灵动，我经过琢磨和思考，创作了系列粉笔速写《舞动的函数》。有的是在课堂上当场作画，有的是事先画好的，每条曲线都是可以定义的，都是很美的，都是相关联的，关键是你怎么运用好它们，怎么组合好它们，让它们在最合适的位置，呈现出最美的视觉效果。学生的情绪一下子被调动起来了，被每一幅构思巧妙的精美函数曲线图吸引住了。”回忆起“函数曲线画”来，朱老师兴奋地说。

绘画全靠自学

用文理交融的“板画绝活”吸引学生

“我不管讲哪一节课，都要根据课程主题背后的文化，相关的数学小故事，让学生感受到数学的魅力，我把几十年的授课心得写成了一本书《数学的星空》，现在已经出版。”

粉笔画对于朱老师来说，画起来也是循序渐进的。学生们说他有一手粉笔画“绝活”，不带圆规，可以画得非常非常圆，好几次学生课后用圆规验证，结果发现相差无几，这下学生们都服了。“当然起初我也画不圆，画得多了，用心画了，积累到一定程度，也就成了。”朱老师告诉扬子晚报记者。

“我用恰当的教学方法，文理交融的方式进行教学。除了数学，我很喜爱文学和艺术，尤其在职校，授课过程中尽量用文科语言讲述、诠释，举的例子尽量都采用同学们耳熟能详的生活中的例子，再结合学生的专业，学生学什么专业，就举什么样的相关事例。”这些年，朱老师发表了散文、诗歌、散文诗近百篇，他不是想在文学艺术上做出什么成就，而是想努力提升自己的文学艺术素养，增加自己综合素质的厚度，以此推动自己把数学教得更好，自己的数学课堂更加灵动，更被学生们接受和喜欢。扬子晚报记者了解到，朱老师创作《舞动的函数》这幅画后，又陆续创作了《社团风采》《黑板上的律动》《点线面的美》等系列作品，共200多幅画。

“数学的学习是抽象枯燥的，我用速写画点缀课堂，让学生的眼睛亮起来。”朱老师对扬子晚报记者说，“我不是专门学绘画的，但因为热爱和坚持，我自信可以画好，可以影响到我的学生们。”

他在同事眼中是这样的

会写诗写散文，懂摄影，有情怀

“他有一股子抓住学生的魔力”

“朱老师是我们学校的一位资深数学老师，是一位中层干部，他是我们学校公认的有人文情怀的老师。”朱老师的同事告诉扬子晚报记者，朱老师有着多方面的才能，不但数学教得好，还会写诗，能写散文，懂摄影，在老师和学生中人气很高。朱老师获得过全国优秀教师称号，拿过全国优秀教授奖章，是江苏省“333工程”培养对象、有突出成就的中青年专家、首批全国骨干教师获得者。从和朱老师多年共事、相处的经历看，他是实至名归的，无愧于这些成就和荣誉。

“他的形象、气质和大家并没有什么不同，但他身上好像有什么魔力，能一下子抓住学生。”一位年轻老师对扬子晚报记者说，学校对信息化教学有要求，很多年轻老师可能有些过度依赖PPT了，看了朱老师的课，真的很受启发，大叔辈的朱老师，用数学曲线画的画太美太时尚了，难怪学生会那么喜欢。其实PPT教学和课堂板书、板画是不矛盾的，两者有机结合起来，课堂效率会更高。

他，深情吐露心声

“我觉得现在的PPT教学要有度，作为一个老师，一些教学传统的精髓不能丢，比如板书。我认为，现场板书，在黑板上演算、推理，让学生直观学习了解推理的过程，一定能留下深刻的印象。我也想以自己的实际行动，多年坚持的‘老黄牛’式的板书习惯，为青年教师做出榜样，影响青年老师。”朱老师说，自己的教学追求是，站好课堂，让课堂充满活力。不是把学生的篮子装满，而是把灯点亮，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂，“哪个工作都不好干，与其无用、无谓地埋怨，不如静下心来，踏踏实实地做好自己本职的事情，不指望自己所做的事情有多出彩，但最起码能让自己不断进步、逐渐优秀起来。”（王玮 陈咏）

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