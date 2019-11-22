人民网>>教育>>滚动新闻

数学老师用“函数曲线”绘出美图 学生舍不得擦

2019年11月22日08:54  来源：扬子晚报
 

朱中海创作的粉笔画（受访者供图）

高中及大学数学，总给人抽象枯燥难学的“烧脑”印象，很多学生对数学课产生畏难畏惧情绪。昨日，扬州高等职业技术学校数学课堂上，扬子晚报记者在黑板上看到了数学老师用“函数曲线”绘出的灵动美图，令人过目难忘。课堂上，老师画得精彩，讲得生动，学生们听得看得记得格外认真专注。这样的“花式数学课堂”，你羡慕吗？

他是被数学耽误的“画家”

一幅幅“数学语言”绘成的粉笔画

虽寥寥数笔却灵动传神，宛如艺术品

朱中海，扬州高等职业技术学校基础教育部主任、数学教师。今年57岁的他，已教了35年数学。扬子晚报记者昨日找到朱老师，看到了他去年和今年“创作”的粉笔画。之所以要用“创作”这个显得正式的词语，因为记者眼里的这些粉笔画，虽寥寥数笔，却鲜活灵动，宛如艺术品。没有一定的功力，仅仅靠一些数学上的曲线，是无法完成的。

扬子晚报记者注意到，这些用“数学语言”绘成的粉笔画，有修长的女子，有年迈的老人，有顽皮的孩童，有淘气的小猫；从动作上看，有的在远望，有的在赏花，有的在舞蹈，有的在拉琴，有的在采摘，有的在打球，有的在观察小虫；从色彩上看，有的只有白色或粉红色一种颜色，有的有两种颜色，但不超过三种颜色。无论是一种颜色还是有限的两三种颜色，作品都生动传神，几条柔和的曲线稍作组合，寥寥数笔，就赋予了作品生命力，显示了作者娴熟高超的绘画技巧。每幅画的角落，有的还写上了“童趣”、“采摘”、“风雨归来”、“运动美”的标题，每一幅画都署名“小海”，行书字体也和画面一样流畅灵动。年近花甲的朱老师以“小”自称，体现了他率真谦虚的性格和对工作的态度。

“朱老师的数学课好听、有趣，而且真的很美！我和同学们都没有想到，枯燥难学的数学图形，那些抛物线、函数曲线，到了朱老师那里，一组合，一搭配，几下子就是一幅画，我们都被他吸引住了。”一位同学告诉扬子晚报记者，朱老师上课，整块黑板就是一面黑板报，有不同的字体、有大大小小的间隔、有不同的色彩，还有生动丰富的插图。下了课，负责卫生的同学舍不得擦掉黑板，真的太美了。

朱老师告诉扬子晚报记者，自己从事过高中数学、中等职业数学和高等职业数学教学。“我一直在琢磨。数学课堂上，能不能让学生的眼睛亮起来，让学生的心静下来，让学生的注意力集中到黑板上来呢？”朱老师对扬子晚报记者说，教师的专业能力是看家本领，基本功既是“门面”，更是核心竞争力。主要体现在毛笔字、钢笔字、粉笔字以及讲话、绘画的“三字两话(画)”上，这不是一蹴而就的，需要长期磨炼、积累，自己每天都在练字、绘画，每天都有进步。

“去年教函数的时候，讲到曲线与方程，我想到，生活中的美无处不在，生活中柔美的曲线很生动、很灵动，我经过琢磨和思考，创作了系列粉笔速写《舞动的函数》。有的是在课堂上当场作画，有的是事先画好的，每条曲线都是可以定义的，都是很美的，都是相关联的，关键是你怎么运用好它们，怎么组合好它们，让它们在最合适的位置，呈现出最美的视觉效果。学生的情绪一下子被调动起来了，被每一幅构思巧妙的精美函数曲线图吸引住了。”回忆起“函数曲线画”来，朱老师兴奋地说。

绘画全靠自学

用文理交融的“板画绝活”吸引学生

“我不管讲哪一节课，都要根据课程主题背后的文化，相关的数学小故事，让学生感受到数学的魅力，我把几十年的授课心得写成了一本书《数学的星空》，现在已经出版。”

粉笔画对于朱老师来说，画起来也是循序渐进的。学生们说他有一手粉笔画“绝活”，不带圆规，可以画得非常非常圆，好几次学生课后用圆规验证，结果发现相差无几，这下学生们都服了。“当然起初我也画不圆，画得多了，用心画了，积累到一定程度，也就成了。”朱老师告诉扬子晚报记者。

“我用恰当的教学方法，文理交融的方式进行教学。除了数学，我很喜爱文学和艺术，尤其在职校，授课过程中尽量用文科语言讲述、诠释，举的例子尽量都采用同学们耳熟能详的生活中的例子，再结合学生的专业，学生学什么专业，就举什么样的相关事例。”这些年，朱老师发表了散文、诗歌、散文诗近百篇，他不是想在文学艺术上做出什么成就，而是想努力提升自己的文学艺术素养，增加自己综合素质的厚度，以此推动自己把数学教得更好，自己的数学课堂更加灵动，更被学生们接受和喜欢。扬子晚报记者了解到，朱老师创作《舞动的函数》这幅画后，又陆续创作了《社团风采》《黑板上的律动》《点线面的美》等系列作品，共200多幅画。

“数学的学习是抽象枯燥的，我用速写画点缀课堂，让学生的眼睛亮起来。”朱老师对扬子晚报记者说，“我不是专门学绘画的，但因为热爱和坚持，我自信可以画好，可以影响到我的学生们。”

他在同事眼中是这样的

会写诗写散文，懂摄影，有情怀

“他有一股子抓住学生的魔力”

“朱老师是我们学校的一位资深数学老师，是一位中层干部，他是我们学校公认的有人文情怀的老师。”朱老师的同事告诉扬子晚报记者，朱老师有着多方面的才能，不但数学教得好，还会写诗，能写散文，懂摄影，在老师和学生中人气很高。朱老师获得过全国优秀教师称号，拿过全国优秀教授奖章，是江苏省“333工程”培养对象、有突出成就的中青年专家、首批全国骨干教师获得者。从和朱老师多年共事、相处的经历看，他是实至名归的，无愧于这些成就和荣誉。

“他的形象、气质和大家并没有什么不同，但他身上好像有什么魔力，能一下子抓住学生。”一位年轻老师对扬子晚报记者说，学校对信息化教学有要求，很多年轻老师可能有些过度依赖PPT了，看了朱老师的课，真的很受启发，大叔辈的朱老师，用数学曲线画的画太美太时尚了，难怪学生会那么喜欢。其实PPT教学和课堂板书、板画是不矛盾的，两者有机结合起来，课堂效率会更高。

他，深情吐露心声

“我觉得现在的PPT教学要有度，作为一个老师，一些教学传统的精髓不能丢，比如板书。我认为，现场板书，在黑板上演算、推理，让学生直观学习了解推理的过程，一定能留下深刻的印象。我也想以自己的实际行动，多年坚持的‘老黄牛’式的板书习惯，为青年教师做出榜样，影响青年老师。”朱老师说，自己的教学追求是，站好课堂，让课堂充满活力。不是把学生的篮子装满，而是把灯点亮，用一个灵魂去唤醒另一个灵魂，“哪个工作都不好干，与其无用、无谓地埋怨，不如静下心来，踏踏实实地做好自己本职的事情，不指望自己所做的事情有多出彩，但最起码能让自己不断进步、逐渐优秀起来。”（王玮 陈咏）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved