原标题：我国首次发布分学科义务教育质量监测报告

本报北京11月20日讯 教育部基础教育质量监测中心日前发布《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》，这是我国首次发布分学科的义务教育质量监测结果。两份监测报告显示，学生数学学业总体良好，多数学生达到中等及以上水平；学生发育整体较好，但肥胖率、视力不良检出率较高，睡眠时间充足的学生仅占两成。

按照2015年国务院教育督导委员会办公室印发的《国家义务教育质量监测方案》，2018年开始第二周期国家义务教育质量监测，首年监测学科是数学、体育与健康。两份《报告》展现了我国义务教育阶段学生数学学习质量和体育与健康状况以及相关学科的学校教育教学状况，深入分析了影响教育质量的主要原因。

据悉，此次监测在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6680所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试，对6000余名中小学校长，3万余名数学、体育教师开展了问卷调查。监测工作在全面部署和周密准备的基础上进行科学抽样（全国的抽样误差小于1%），按照标准化流程制定监测指标与工具，规范实施采集数据，充分进行数据分析，成立高水平专家组精心研制报告，最终形成了2018年国家义务教育质量监测数学、体育与健康监测结果报告。《报告》用数据客观揭示了我国义务教育阶段学生在数学、体育与健康方面的发展状况，作为第二周期监测，还增加了跨年比较分析，全面呈现教育质量变化情况。

数学学习质量监测结果显示：学生数学学业总体表现良好，四年级、八年级学生达到中等及以上水平的比例分别为84.8%、78.8%，与2015年相比基本稳定。四年级学生数学学习兴趣高和较高的比例之和为88.1%，八年级为67.9%。同时，监测对学生的数学情感态度与学生的学业表现进行了关联分析，结果发现：数学学习情感态度积极的学生数学学业成绩相对较高。

体育与健康监测结果显示：四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个和2.2个百分点。四年级和八年级学生的视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升了2.0个和3.5个百分点。四年级和八年级学生体能达标率分别超过93.0%和85.0%。

教育部《义务教育学校管理标准（试行）》规定，小学生日均睡眠时间应保证10小时，初中生日均睡眠时间应保证9小时。监测结果显示，在睡眠时间上，四年级学生达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。69.2%的学校四年级和51.9%的学校八年级体育课程开设情况能够达到教育部要求（每周3节），分别比2015年上升了13.5个和12.7个百分点。同时，对学生体能成绩的影响因素分析发现，良好的体育锻炼习惯、健康的生活方式、父母喜欢并支持子女进行体育锻炼、学校体育教育教学落实较好，是影响学生体能的积极因素。（记者 赵秀红）

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