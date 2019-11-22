践行教育报国培养大国良师

习近平总书记指出，“高校立身之本在于立德树人。”为党育人、为国育才，培养一批又一批能够担当民族复兴大任的时代新人，是时代赋予我们高校的崇高使命。北京师范大学认真贯彻落实中央部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，与学校中心工作紧密结合，一体谋划、同步推进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施。通过主题教育，我们深刻地认识到，加强党的政治建设，深化全面从严治党，是立德树人的根本保障。

扎根中国大地办大学

学校结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通做实习近平总书记关于教育的重要论述尤其是关于“四有”好老师的重要讲话精神上下功夫，切实提升政治站位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步增强扎根中国大地办中国特色社会主义大学的思想自觉和行动自觉。此次学校党员干部的理论学习呈现出三个主要特点：一是融会贯通学，把习近平总书记在全国教育大会、全国高校思想政治工作会议、学校思想政治理论课教师座谈会、北京师范大学师生座谈会等重要讲话学深悟透，深刻理解习近平总书记关于教育重要论述的科学内涵和精髓要义；二是带着问题学，紧扣立德树人根本任务，就学校“双一流”建设和党的建设中面临的深层次问题开展学习研讨和调查研究，掌握并运用蕴含在这些重要论述中的科学方法，深刻检视问题，自觉对标对表；三是边学边整改，从学深悟透到真信笃行，从武装头脑到指导实践，把理论学习的收获转化为干事创业的担当，推动立行立改，深化整改落实。下一步，学校党委将进一步深化巩固主题教育成果，锤炼党员干部特别是党员领导干部忠诚干净担当的政治品格，确保全校上下思想统一、步调一致，合力推进“综合性、研究型、教师教育领先的中国特色世界一流大学”建设。

践行教育报国初心使命

习近平总书记强调，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。具体到北师大人的初心和使命，就是为民族复兴办教育、为国家富强育英才、为人民幸福筑基石、为师生发展谋福祉。

北师大开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，就是要贯彻落实好习近平总书记关于教育的重要论述精神，尤其是落实好“四有”好老师重要讲话精神，把学校百余年来坚守的教育报国初心与北师大的时代使命紧密结合起来，做好全国师范院校的排头兵和领头羊，争当中国特色世界一流大学的标杆。在主题教育中，学校干部师生进一步增强了坚持教师教育办学特色、为党和国家培养一批又一批“四有”好老师、为解决中国问题尤其是为解决中国教育问题提供有效方案和高质量对策的使命担当意识；进一步加快了构建“一体两翼”办学格局和“高原支撑、高峰引领”学科发展体系，铸就教师教育的“珠穆朗玛峰”。

下一步，学校将继续提升服务国家和区域重大战略需求的能力，统筹发挥好学校智库作用，推动中国教育政策与社会治理研究院进入国家高端智库平台，支援好青海师大、西昌民族幼儿高等师专等对口单位，以教育帮扶助力打赢脱贫攻坚战。进一步规范基础教育合作办学，提高教育培训质量，推动优质教育教学成果辐射全国。

健全立德树人制度保障

推进学校治理体系和治理能力现代化，为落实立德树人根本任务提供全面制度保障。在党的十九届四中全会精神的指引下，坚持好党委领导下的校长负责制，进一步健全党委统一领导、党政分工合作，集体领导和个人分工负责相结合、协调运行的工作机制。加强内控体系建设，扎紧制度笼子，建立一批管长远、治根本的有效制度，用制度管权、管人、管事，推进对制度执行情况的监督检查，推动形成更完备、更稳定、更管用的制度体系。坚持党管人才原则，深化人事制度改革，建设一流的教学科研人员队伍，打造与学校办学水平相匹配的管理队伍。持续深化大部制改革，巩固大学工、大教务、大科研、大总务的管理格局，深化内部融合，打通机制障碍，堵塞管理漏洞。全面提升选人用人的精准化科学化水平，统筹做好校级和中层干部队伍建设的整体规划，突出政治标准，考察干部在学校重大任务面前的态度和作为成效，营造为担当者鼓劲、为干事者撑腰的良好氛围。在深化全面从严治党中强化监督，主动监督、精准监督，促进形成风清气正的干事创业环境。结合主题教育的专项整治工作，解决群众反映突出的急难问题，切实增强师生的获得感与幸福感。

加强党的政治建设、深化全面从严治党是一项需要久久为功的战略任务，“不忘初心、牢记使命”是全体党员干部的终身课题。北京师范大学将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚守教育报国的初心使命，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，为建成中国特色世界一流大学，实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

（作者：程建平，系北京师范大学党委书记）

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