结合中心工作培养“四有”好老师

“不忘初心、牢记使命”——“时代楷模”黄文秀同志先进事迹报告会在北师大举行。亓玉光摄/光明图片

北师大机关党委各党支部，以“政治生日”贺卡为引擎，提高基层党支部活动的政治性。资料图片

【主题教育之北京师范大学篇】

北京师范大学党委认真贯彻落实习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要论述和中央关于主题教育的部署要求，聚焦主题主线，坚守教育报国初心使命，立足学校实际，坚持高站位谋划、高标准开展、高质量推进，做到抓学习教育不松懈、抓检视问题不发散、抓调查研究不作秀、抓整改落实不放松，全力推动主题教育走深走实。

1.聚焦主题主线，在提升学习实效上下功夫

聚焦主题主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述特别是“四有”好老师重要讲话精神作为根本任务，把为党育人、为国育才作为根本着力点，紧紧围绕学校办学目标和发展战略，提出主题教育与中心工作紧密结合的指导思路。学习教育既注重统筹推进，标准不走样，又注重分类实施，精准有实效。

坚持示范引领，着力抓好学校党委班子集中学习研讨。举办暑期专题读书班，为主题教育正式启动热身。学校党委班子聚焦中央要求，在认真自学基础上开展集中学习研讨。班子成员通过参观庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展，参加所在支部组织生活，赴北京大学燕京学堂、清华大学苏世民书院等调研，学习借鉴兄弟院校改革发展的先进经验，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

加强监督指导，着力抓好二级党委学习教育。学校党委派出9个监督指导组，每组联系4~6个学部院系，采取定期指导、随机抽查等方式，强化督促指导。注重全面覆盖，着力抓好支部学习教育。配备主题教育必读书目3万多册，发放到所有支部和全体师生党员。组织开展教师党支部书记专题示范培训。机关党委和档案馆为党员缩印入党申请书档案，发放“政治生日”贺卡，组织党员过“政治生日”，讲述入党故事、追忆入党初心，实现几名党员过生日、全体党员受教育。

2.强化问题导向，在解决师生所忧所盼上下功夫

在推进主题教育过程中，北师大深入基层一线查找问题，坚持边学边查边改，找症结、挖根源，拿出破解难题的实招硬招。

学校党委常委会研究确定每位班子成员调研主题，由校领导牵头组成10个调研工作组，聚焦习近平总书记关于主题教育的讲话精神和中央决策部署要求落实情况，全面从严治党主体责任落实情况，“一体两翼”发展战略推进情况，人才培养质量、人事制度改革、国际化、校园规划等方面改革推进情况等专题深入开展调研，通过现场走访、听课、参加支部组织生活、个别访谈、召开座谈会、发放调查问卷等方式，全面掌握第一手资料。落实中央要求，加强上下互动和部门联动，根据专项整治实施方案组织排查33个具体问题。建立目标、措施、时限、人员“四定”工作清单，构建牵头单位、协同单位和监督单位的“三方协同”推进机制，确保专项整治用真招、见实效。

坚持立说立行、即知即改。聚焦“一体两翼”发展战略、人财物资源支撑等事业发展重点难点问题，强化制度支撑和条件保障，健全珠海园区管理体制，完善智库建设管理机制，派驻珠海校区辅导员队伍保障等问题已基本解决。聚焦师生烦心事，建立即知即改联动服务机制，校园围墙建设、昌平校区通勤等师生反映集中的问题已初步解决，广大师生员工切实感受到主题教育以来的新变化、新气象。

3.传承红色基因，在强化爱国主义教育上下功夫

北京师范大学是当之无愧的“红色师范”，涌现出了五四运动八勇士、一二·九学生爱国运动先驱等一大批彪炳史册的革命志士，以及“时代楷模”黄文秀、“中国大学生年度人物”古丽加汗·艾买提等一批谱写新时代青春之歌的朋辈榜样。学校坚持把爱国主义作为主题教育的鲜亮底色，引导师生自觉传承红色基因，把爱国情、强国志转化为报国行。

唱响“我和我的祖国”主旋律。组织2000余名师生参加庆祝中华人民共和国成立70周年群众游行立德树人方阵、广场音乐表演、群众联欢、志愿服务等。广泛开展“五个一”活动，即国庆当日组织收看一次庆祝大会，集体观看一次《我和我的祖国》《决胜时刻》等影片，举行一次“我和我的祖国”主题党日活动，举办“新时代的中国女排精神”高端论坛，组织《我和我的祖国》快闪、青春为祖国歌唱等系列活动。这些活动，有效激发了广大党员干部和师生员工的爱国热情，凝聚起奋进新时代、加快推进一流大学建设的磅礴力量。

以黄文秀同志等身边先进典型教育师生，深入贯彻落实习近平总书记对黄文秀同志先进事迹重要指示精神，先后召开专题追思会、座谈会，开展主题党团日、主题班会活动，组织志愿团队赴广西百色进行专题调研，在全校不断掀起向优秀校友黄文秀学习的热潮。联合中宣部、团中央等举办“时代楷模”黄文秀同志先进事迹报告会，干部师生近距离感受榜样精神，纷纷表示“文秀走了，我们来了”，要学习她对党忠诚的信仰初心、心系基层的大爱胸怀、埋头苦干的奉献精神，在新时代的长征路上做出北师大人的独特贡献。

润物无声全方位营造良好氛围。通过校内外宣传平台，线上线下联动，构建全方位传播矩阵，打造“24小时不下课的学习课堂”。上线“不忘初心、牢记使命”主题教育专题网站，依托主课堂、思政“金课堂”、身边微课堂、传统红课堂、实践活课堂，让师生党员在校园内“看得见、摸得着、感受得到”主题教育。

（作者：北京师范大学主题教育工作领导小组办公室）

(责编：何淼、熊旭)