推动职业院校敞开大门

在威海海洋职业学院大学生双创孵化基地，创业导师在为学生做创业辅导。新华社发

教育部办公厅等十四部门日前联合印发《职业院校全面开展职业培训促进就业创业行动计划（2019—2022年）》（以下简称《行动计划》）。计划明确规定，到2022年，使职业院校成为就业创业培训的重要阵地，学历教育与培训并举并重的职业教育办学格局基本形成，开展各类职业培训年均达到5000万人次以上，重点培育一批校企深度合作共建的高水平实训基地、创业孵化器和企业大学，建设一大批培训资源库和典型培训项目，培养一大批能够同时承担学历教育和培训任务的教师，适应“双岗”需要的教师占专业课教师总数60%。

作为我国第一个推动职业院校全面开展职业培训的专门文件，新出台的《行动计划》，将带来哪些举措和实效？

1.十大举措指明方向

十方面的具体行动举措，是此次《行动计划》最值得关注的亮点之一，也为未来职业院校开展职业培训指明了方向。

这十方面包括广泛开展企业职工技能培训、积极开展面向重点人群的就业创业培训、大力开展失业人员再就业培训、做好职业指导和就业服务、推进培训资源建设和模式改革、加强培训师资队伍建设、支持多方合作共建培训实训基地、完善职业院校开展培训的激励政策、健全参训人员的支持鼓励政策和建立培训评价与考核机制等。

《行动计划》指出，要推动职业院校联合行业企业面向重点领域，大力开展新技术技能培训。支持职业院校与企业合作共建企业大学、职工培训中心、继续教育基地。积极开展面向重点人群的就业创业培训。鼓励职业院校积极开发面向重点人群的就业创业培训项目，开展人才紧缺领域的技术技能培训。加强适应残疾人特点的培训。

教育部相关负责人介绍，要支持职业院校面向失业人员，开发周期短、需求大、易就业的培训项目，使失业人员掌握一技之长。突出帮、教、扶等特点，努力实现培训即招工、培训即就业。做好职业指导和就业服务。加强就业有关法律法规、职业道德等方面内容培训。推动职业院校与人力资源服务机构、行业企业共同开展多样化就业服务。

同时，对专业教师进行针对性培训，培养一大批适应“双岗”需要的教师，使教师能驾驭学校、企业“两个讲台”。将培训服务课时量和培训成效等作为教师工作绩效考核的重要内容。此外，《行动计划》还要求全面落实职业培训补贴、生活费补贴政策，确保符合条件的参训人员应享尽享。加快推进1+X证书制度试点，鼓励参训人员获取职业技能等级证书和职业资格证书。

2.破解学历教育和职业培训“一条腿长一条腿短”

“现代职业教育包含学历教育和职业培训两大部分内容”。湖南省教育厅规划处副处长汪忠明坦言，在实践过程中，不少职业院校由于办学定位、办学条件、师资队伍等因素制约，仅仅重视学历教育，没有或者很少面向市场开展职业培训；部分职业院校临时性开展一两期培训，由于缺乏制度基础，没有长期战略规划，衍生出经费使用混乱、培训管理缺失、培训质量低下等问题，学历教育和职业培训“一条腿长一条腿短”。

“因此，推动职业院校敞开校门，面向城乡全体劳动者广泛开展培训，既有利于支持和促进就业创业，也有利于学校提升人才培养质量和办学能力，是深化职业教育改革发展的重要内容，必须给予高度重视、加快实施。”教育部相关负责人解释说。

中国教育科学研究院职业与继续教育研究所所长孙诚认为，大力开展职业培训是经济社会发展和人口年龄结构变化的急切要求。“今年是我国进入老龄化社会二十年，老年人口数从1.31亿攀升至2.49亿，到2050年老年人口会增加到近5亿。为应对老龄化社会带来的严峻挑战，必须加大人力资本投资，提升在职在岗劳动力的素质，提高劳动生产率和生产力水平。”

3.多部门协同，地方逐级分解任务

在滨州职业学院教授吴树罡看来，《行动计划》的出台，在调动职业院校开展培训积极性方面有重大政策突破。“积极开展社会培训工作，深化校企合作、争取政府和行业支持，在职业院校有普遍共识，也都有行动。但有的学校教师承担社会培训工作不计入工作量；有的学校社会培训教师分摊全日制教师课时津贴，学校承担培训任务越多，教师每节课的课时津贴标准越低，极大地挫伤了职业院校和培训教师的积极性。在研讨座谈和调研中，从西部地区到中部地区、东部地区的学校，从高职到中职，从校领导到教师，都普遍反映这个问题。”

吴树罡说，《行动计划》从实际出发，规定职业院校培训量按一定比例折算成全日制学生培养工作量，与绩效工资总量增长挂钩；职业院校搞活内部分配，向承担培训任务的一线教师倾斜；将培训服务课时量和培训成效等作为教师工作绩效考核的重要内容等，都将有效地解决上述难题，大大调动职业院校和教师开展职业培训的积极性。

“培训是一个复杂的系统工程，凭某部门一己之力难以完成，需多部门协同合作；也需要国家和地方各级政府密切配合，共同推进。”孙诚说，14个部门共同就职业院校开展培训工作联合发文实属空前之举，表明了在横向上国家相关部门对这个问题的高度重视以及意见高度一致，多方合力推动培训工作开展的局面已经形成。

“当然，政策文件的研制出台只是万里长征第一步，更关键在于贯彻落实。”孙诚指出，地方要结合实际情况逐级分解任务、明确目标、压实责任，确定时间表、路线图和任务书。要加强对本地区职业院校开展培训工作的日常指导、检查与跟踪，做好培训数据整理汇总，及时将培训工作情况报送教育部。此外，在安排职业教育财政补助及有关基础设施建设资金、遴选相关试点项目方面，优先考虑开展培训成效明显的院校。

（本报记者 晋浩天）

(责编：何淼、熊旭)