原标题：“希望小课堂”托起孩子梦想

以前生活在大山里，每天上学要走一个多小时的泥巴路，下午回到家还要忙着打猪草、喂牲口，现在搬出深山，跟着家人住进县城的易地扶贫搬迁社区，贵州省毕节市赫章县白果二小五年级学生朱余的生活环境彻底变了。

“我太喜欢现在的生活了，社区环境好，只要10多分钟就能到学校。”朱余说，尤其是放学后可以走进社区里的“希望小课堂”，志愿者老师不但为大家辅导作业，还教舞蹈、音乐和画画，“真的是大开眼界！”

朱余从小就有一个梦想，希望有一天能像电视里的舞蹈家一样翩翩起舞，以前受家庭条件的限制，一直没有机会学舞蹈，如今，赫章县银山社区“希望小课堂”圆了她学舞蹈的梦。

今年10月，在贵州省少先队庆祝中国少年先锋队建队70周年主题活动晚会上，朱余表演了舞蹈节目《浅吟春雨》，自信的表情和优美的舞姿赢得了现场观众热烈的掌声。朱余说，要感谢祖国，脱贫让自己有了走出大山的机会。

“第一次看见朱余，并没有现在这样活泼开朗，做自我介绍时都会发抖。”银山社区志愿者梁西琴说，社区里的孩子大多数来自偏远山区，搬到新的环境后，很多人不太适应， “希望小课堂”除了辅导孩子们做作业，更重要的是在精神上给孩子们养分，从心理上给孩子们帮助，埋下理想的种子，让孩子们更好地适应新环境，快乐生活、健康成长。

现在，银山社区的1069名孩子正渐渐适应着城市的生活，也推开了新的人生之门。朱余变成了一个热情开朗的孩子，当上了少先队大队长，也是银山社区舞蹈队队长。今年暑假，朱余还带领13名少先队员，参加了县里组织到21个边远村小开展的“巡回表演”。

“‘希望小课堂’是毕节各级共青团组织在服务脱贫攻坚中的一个探索，对于新社区的孩子们来说，这是他们更好融入新环境、学习新知识、开启新生活的‘希望家园’。”团毕节市委书记饶萍说，脱贫攻坚战中，易地扶贫搬迁完成了上半场任务，帮助孩子树立远大理想、培育优良品德、懂得感恩奋进，是毕节各级团组织在下半场的重要工作。

2018年以来，毕节市以易地扶贫搬迁社区群团工作站为阵地，由团支部负责运营“希望小课堂”，社区志愿者和附近学校专业教师每天下午放学后在“希望小课堂”中为社区孩子服务，周末和寒暑假开展专题活动。

“希望小课堂”除辅导语、数、外等科目外，还开设了感恩教育、红色故事会、心理辅导、互动英语、民族文化、礼仪教育、自我保护、手工制作、舞蹈、绘画、体育、音乐等特色课程，拓宽了孩子们的视野。孩子们通过小手拉大手，用自己的成长感染社区群众，也让新社区的居民更好地迎接新生活。

目前，毕节全市易地扶贫搬迁点已开设“希望小课堂”30个，为孩子们组建了少先中队、礼仪队、舞蹈队、音乐队、书画队、英语队、体育队等多个队伍，固定服务志愿者近200名，辅导学生3.8万余人次。

“孩子的变化太大了，以前见到熟人都不敢打招呼，现在隔很远就向别人问好，学习成绩也明显好了很多。”从赫章县六曲河镇搬迁到银山社区的李本情激动地说，我们这些家长没读过几本书，也不知道孩子该怎么学习成才，“除了感谢志愿者老师，也不知道说什么好”。

梁西琴也深有感触，在社区“希望小课堂”做了一年多志愿者，她感觉到孩子们自信了、大方了，有了更高目标，也融入了新生活。“听到孩子们在老远的地方就使劲喊‘老师老师’，我总是很感动，为他们付出很值得”。

孟性荣 中国青年报·中国青年网记者 白皓

2019年11月22日 01 版

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