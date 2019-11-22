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青少年吸烟率显著上升

2019年11月22日08:37  来源：中国青年报
 
原标题：青少年吸烟率显著上升

　　今天上午，中国医学科学院举行以“让科学警醒吸烟之害”为主题的新闻发布会。中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰院士在发布会上表示，以前控烟工作主要关注“领导干部、医生、教师”这三类人群，今后要再加一类人群：“家长”，因为他们是控制青少年吸烟最有效、最利益相关的人群。

　　中国疾病预防控制中心发布的烟草调查结果显示，2018年我国15岁至24岁人群吸烟率已经上升到18.6%，其中男性青少年吸烟率达34%。2018年年底发表在《柳叶刀-呼吸》的数据显示，2003年到2013年，我国15岁至24岁青少年人群的吸烟率从8.3%上升到12.5%。王辰表示，由于社会上对吸烟危害和控烟的不重视，造成了青少年吸烟率上升。

　　国家癌症中心发布的年报显示，我国癌症的发病人数与死亡人数呈上升趋势，目前癌症已成为我国居民首要的死亡原因，其中25%左右的癌症死亡与吸烟有关。今年国家癌症中心在《柳叶刀-全球健康》上发表的一项研究显示，103.6万人死亡归于23种可控危险因素，其中因吸烟导致的死亡占比最高。

　　吸烟的危害是无形而缓慢的，可能在10年、20年、30年之后才能显现。王辰在回答中国青年报·中国青年网记者的提问时表示，青少年正经历人生习惯的重要养成期，这个时期如果养成吸烟习惯，今后的吸烟时间会更长，受到的危害也会更大。

　　关于青少年控烟的方法，王辰认为，全社会要形成无烟环境，包括影视作品中要控制吸烟的镜头、严格禁止烟草广告等，更为重要的是，要创造无烟家庭，父母吸烟对青少年的影响是巨大的。

　　中国青年报·中国青年网记者 刘昶荣

(责编：郝孟佳、熊旭)
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