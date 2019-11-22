原标题：给家庭一个机会 重新审视教育的初心

一份关于杭州中小学生课业负担的调查，曾在家长间流传。

小学生，每天的学习时间在8~10小时，每周一两次的课外培训，平均每周要学习6天，再加上上下学路上的时间，小学生每天的“工作时间”在9小时以上。

初中生，他们可以说是社会上最辛苦的群体之一，每天用在学习上的时间约10小时，如果加上课外补习，初中生平均每天学习达11小时，每周工作6天，是高强度、高竞争，甚至机械繁琐的脑力劳动。

对照我们身边的孩子，你会发现，情况并没有好多少。

这些年，教育部门多次出台减负措施，但无奈的是，校内的负减下来了，校外的加上去了，老师给的少了，家长给的却多了。

对于减负，社会舆论普遍持赞成态度。可一旦具体到个人，家长、老师甚至学生自己，总会自觉或不自觉地走回老路。

减负是一条漫长而艰难的路。背后，有深层的思维习惯、文化与经济因素的牵引。

中考的压力，高考的压力，就业的压力，在一层层前推。在重压之下，一部分家长把对孩子未来职业生活和经济社会地位的期望转化为对子女学业成就的期望。

教育，何时能回归到原点，真正为了人的发展打好基础？

在采访中，我们发现，不管是孩子还是家长，生活和心态都开始有了变化。很多人的焦虑切切实实得到了安抚，让一直“冲在路上”的状态慢下来，重新审视自己教育孩子的初心，慢下来，让孩子看看生活里的风景。

有位妈妈说，不能改变社会，但可以改变自己，就从内心深处，改变几十年里已固化的观念。“整个社会风气改变了，不再一味追求名利、地位，让每一个劳动者都有尊严地幸福生活了，教育才会变化，才会有真正的教育。”

搞教育的，其实是在理想和现实中徘徊，所做的努力，都是希望能尽快和理想近一点。这个过程可能很艰难，肯定也会有反复，但希望曲折的一路，指向的是理想的方向。

本报记者 金丹丹

(责编：郝孟佳、熊旭)