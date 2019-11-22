教育部回应南开大学校长涉嫌论文造假：对学术不端行为零容忍

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在22日举行的教育部新闻通气会上，教育部新闻发言人续梅对南开大学校长曹雪涛涉嫌论文造假一事进行回应。她表示，教育部相关司局负责同志已第一时间了解相关情况，并要求涉事论文有关部属高校按照教育部相关规定开展学术调查，同时组织专家对涉事论文和各方观点进行研判。续梅强调，教育部对学术不端行为的态度一直非常鲜明，就是零容忍。但在相关学术调查还没有结论之前，教育部不下任何结论。下一步，教育部将密切关注此事，并会同其他涉事单位主管部门认真严肃做好后续工作。（记者 高蕾）
报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元
日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。
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8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学
教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。
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