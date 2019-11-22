教育部回应南开大学校长涉嫌论文造假：对学术不端行为零容忍

在22日举行的教育部新闻通气会上，教育部新闻发言人续梅对南开大学校长曹雪涛涉嫌论文造假一事进行回应。她表示，教育部相关司局负责同志已第一时间了解相关情况，并要求涉事论文有关部属高校按照教育部相关规定开展学术调查，同时组织专家对涉事论文和各方观点进行研判。续梅强调，教育部对学术不端行为的态度一直非常鲜明，就是零容忍。但在相关学术调查还没有结论之前，教育部不下任何结论。下一步，教育部将密切关注此事，并会同其他涉事单位主管部门认真严肃做好后续工作。（记者 高蕾）

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