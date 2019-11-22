西安工业大学：让思政教育“有意思”“受欢迎”

思政课是高校思想政治教育的主渠道、主阵地。记者日前从西安工业大学获悉：西安工业大学以“不忘初心、牢记使命”主题教育为牵引，采取多项有力举措，全面实施思政课质量提升工程，不断推动教学方法改革创新，提升思政教育亲和力与针对性，让思政课变得“有意思”“有教益”“受欢迎”。

理论学习提升教师政治素养。西安工业大学充分利用学校红色文化图书馆馆藏资源，组织思政课教师开展集中学习。教师们集中学习了《中共党史简明读本》等，并结合实际工作开展交流研讨。

“思政课教师承担着铸魂育人的时代重任，思政课教学工作要有高度的政治责任感、使命感和职业自信。”西安工业大学马克思主义学院政治理论教研部教师陈泊蓉说，“集中学习研讨让我进一步坚定了理想信念，提高了思想认识和政治理论水平，为今后更好开展工作打下坚实基础。”

同时，为了充分激发思政课教师的积极性、主动性、创造性，让他们切实锤炼授课本领，西安工业大学常态化组织开展了“精彩一课”思政课教学展示活动。

10月17日下午，在“精彩一课”思政课教学展示活动现场，马克思主义学院院长田亮以《我眼中的陕西工农红军》为题作了专题讲座，令现场聆听讲座的学生获益匪浅。

大数据时代，高校思政教育面临的机遇和挑战并存。马克思主义学院适应新形势、新需要，打破传统教育模式的时空界限，利用网络平台开展思政教育，推出多个思政课在线共享课程，进行线上线下混合式教学。

10月11日，马克思主义学院政治理论教研部教师冯婷在教室为材料与化工学院120余名本科生讲授了《爱国主义及其时代要求》课程。同时，还有200余名学生通过网络教学平台在线听课学习。

为了进一步推动教学方法改革创新，引导学生深度参与思政课教学，西安工业大学在校内开展“翻转课堂”活动，让学生自己做教学设计、自己开讲授课、自己制作教学视频，使思政课有了全新的“打开方式”。

“我们一直坚持创新思政课教学方式，让学生转换身份，体验讲课，不仅能让他们进一步深化对思政课教学内容的认识，还有利于教学相长，为思政课注入新活力。”马克思主义学院政治理论教研部教师刘俊丽告诉记者。

西安工业大学党委书记刘卫国表示，一直以来，校党委坚持不懈把思政课建设摆在日常工作的重要位置强力推进。下一步，将进一步增强思政课教学育人成效，更好满足学生成长发展需求和期待，引导学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者，为培养一代又一代社会主义建设者和接班人作出贡献。（甘甜 杨飞）

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