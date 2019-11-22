人民网>>教育

西安工业大学：让思政教育“有意思”“受欢迎”

2019年11月22日10:16  来源：陕西日报
 

思政课是高校思想政治教育的主渠道、主阵地。记者日前从西安工业大学获悉：西安工业大学以“不忘初心、牢记使命”主题教育为牵引，采取多项有力举措，全面实施思政课质量提升工程，不断推动教学方法改革创新，提升思政教育亲和力与针对性，让思政课变得“有意思”“有教益”“受欢迎”。

理论学习提升教师政治素养。西安工业大学充分利用学校红色文化图书馆馆藏资源，组织思政课教师开展集中学习。教师们集中学习了《中共党史简明读本》等，并结合实际工作开展交流研讨。

“思政课教师承担着铸魂育人的时代重任，思政课教学工作要有高度的政治责任感、使命感和职业自信。”西安工业大学马克思主义学院政治理论教研部教师陈泊蓉说，“集中学习研讨让我进一步坚定了理想信念，提高了思想认识和政治理论水平，为今后更好开展工作打下坚实基础。”

同时，为了充分激发思政课教师的积极性、主动性、创造性，让他们切实锤炼授课本领，西安工业大学常态化组织开展了“精彩一课”思政课教学展示活动。

10月17日下午，在“精彩一课”思政课教学展示活动现场，马克思主义学院院长田亮以《我眼中的陕西工农红军》为题作了专题讲座，令现场聆听讲座的学生获益匪浅。

大数据时代，高校思政教育面临的机遇和挑战并存。马克思主义学院适应新形势、新需要，打破传统教育模式的时空界限，利用网络平台开展思政教育，推出多个思政课在线共享课程，进行线上线下混合式教学。

10月11日，马克思主义学院政治理论教研部教师冯婷在教室为材料与化工学院120余名本科生讲授了《爱国主义及其时代要求》课程。同时，还有200余名学生通过网络教学平台在线听课学习。

为了进一步推动教学方法改革创新，引导学生深度参与思政课教学，西安工业大学在校内开展“翻转课堂”活动，让学生自己做教学设计、自己开讲授课、自己制作教学视频，使思政课有了全新的“打开方式”。

“我们一直坚持创新思政课教学方式，让学生转换身份，体验讲课，不仅能让他们进一步深化对思政课教学内容的认识，还有利于教学相长，为思政课注入新活力。”马克思主义学院政治理论教研部教师刘俊丽告诉记者。

西安工业大学党委书记刘卫国表示，一直以来，校党委坚持不懈把思政课建设摆在日常工作的重要位置强力推进。下一步，将进一步增强思政课教学育人成效，更好满足学生成长发展需求和期待，引导学生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者和模范践行者，为培养一代又一代社会主义建设者和接班人作出贡献。（甘甜 杨飞）

(责编：实习生(赵异慧)、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved