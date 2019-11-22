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在诸暨偏远山区小学 5个女老师把生活过成诗

史春波

2019年11月22日08:17  来源：钱江晚报
 
原标题：在诸暨偏远山区小学 5个女老师把生活过成诗

　　诸暨达材小学

　　女教师们正在准备晚餐。

　　孩子们正在进餐。

　　孩子们的蔬菜基地。

　　深秋里的诸暨达材小学，就像一幅画。

　　28株七十多岁的法国梧桐树连成一片金黄，伫立在围墙里。

　　每个周一，陈洁虹会开一个半小时的车来学校，踏着满地的落叶，走进校园给孩子们上课。而她的后备厢里，总会装满食物——这几乎是她们五名住校年轻女教师，一周的伙食。

　　远离城市的喧嚣和繁华，在学校的每一个夜晚，她们一起做饭，加班，讨论孩子们的成长和学业。

　　把平常的山居日子过出诗意，让孩子们的未来焕发光彩，她们希望，这所培育了几代山里娃的百年学校能一直办下去。

　　家里的独生女

　　正在成长的大厨子

　　11月18日，冷空气来了。这是新的一周开始，早晨六点多，陈洁虹从老家店口出发，开了一个半小时的车，到了学校。她从后备厢拿出一些粉丝、面条等食材。有的放进冰箱，有的放在架子上——那其实是幼儿园淘汰下来的小床。离城区远，每天来回不方便，陈老师和其他四名女老师都选择了住校。

　　在家里，她们都是独生女，她们都还单身。所以，也特别珍惜这样的时光，“有了家庭孩子，肯定要回家了。”

　　学校只提供早餐和中餐。所以，晚餐需要她们自己解决。于是，五名原本都不会做饭的女老师，开始学着做大厨。

　　偏远的达材小学，距离镇上的菜场需要步行半个多小时，获取食材并不容易，但幸运的是达材小学有一大片实践基地，里面种着各种各样的蔬菜。

　　老师们带着孩子一起劳动，开地、种菜，这也成为老师的食材来源。夏天，学校里的豌豆成熟了，几个老师就一起煮豌豆饭；豆角成熟了，大家就做起了豆角焖面；秋天，学校里的玉米、毛豆丰收了，老师们好几天的主食就有着落了；青菜长势喜人，于是，青菜年糕就成了近期的招牌菜。

　　除此以外，达材小学的后山上也有许多大自然的馈赠——春天，几个女老师会相约去山上拔“青”，回来做清明馃；秋天，山上的毛栗子掉下来了，几个老师放学后就去山上捡栗子，回学校做糖炒栗子吃。

　　达材小学的几名住校女教师都是90后，最幸福的一代，从小都没怎么干过活，例如赵楼琪，之前她连苹果都不太会削，一直被其他几个老师“嘲笑”。如今的她，是削土豆、削番薯的个中好手。大家在实践中不断摸索，虽然晚饭时不时会做失败，但大家一直很努力，想让自己吃上一口好的。

　　陈洁虹是主厨，虽然她在家的时候也不会做饭，过着饭来张口的生活。但在这里，她学会了做各种美食。

　　其他的老师，有的洗菜，有的摘菜，各有分工——配菜师寿婷婷；后勤徐依科、齐佳玲；宣传推广赵楼琪。

　　赵楼琪是大家眼中的才女，她把做菜的场景拍成了视频、照片，发到网上，收获点赞一片。她戏称学校厨房是“达材大酒店”。

　　一开始，她们晚上烧得最多的是面疙瘩，因为简单、方便，只要烧一锅。后来，花样也多了起来。每天，她们吃得最多的是蔬菜。一名女老师刚调到了镇上，偶尔也会来看她们，有一次带了一块肉，陈洁虹她们吃了半个学期。

　　吃饭就在厨房的配菜台上吃，一边吃一边聊，有时候会谈学生们。上课遇到了什么问题，孩子调皮该怎么办？等等。

　　晚上的生活是枯燥的，但也让她们能够沉下心来。

　　有历史的校园

　　努力办学的现在

　　69名学生，9名老师，几名职工，28株梧桐树，构成一座校园。

　　达材的老师辛苦，由于学校规模小，老师少，年轻老师平均每周18节课。比如寿婷婷，她兼着语文、数学等多门课。

　　山里的孩子条件艰苦，见的世面也少。有一次去做家访，看到孩子和爷爷奶奶过着清贫的日子，陈洁虹回来就哭了。但在老师们的眼里，孩子们也有很多优点——勤劳、淳朴等等。

　　四年前，徐依科大学毕业来到这里。她喜欢上了这里的孩子们，喜欢拍照的她拍得最多的是孩子们的笑脸，每一张都是那么动人。赵楼琪说，这些孩子，就像是她们手里的食材，虽然简陋不华美，但是，只要他们用心，也一定能做成一道好菜。

　　“达应达之地，塑可塑之材。”这句校训，被高高刻在墙上——这是达材小学名字的意义。一百年来，它经历了书院、中学，到现在的小学。

　　如今，在学校的一块碑文里，还能看到这段历史。学校本来是一座四合院的老房子，很古朴，后来拆了建了一座新的。

　　边建立是学校的校车司机，每天两次，他接送孩子们上学放学。他的父亲、儿子，包括他自己，三代人在这里读书。对这所学校充满了感情，为此，他选择了回学校开车。

　　四年前，90后宋可淼来到这所学校。现在，他是校长。四年来，他看到每年学生在减少——从上百名到现在的69人。随着城镇化的加速，越来越多的人流向城里。没带走的就成了留守儿童——达材小学里的就大多是。宋可淼现在研究，针对学生的特点，开一些留守儿童精品课，这样更有助她们的成长。

　　今年，“互联网+义务教育，推进中小学校结对帮扶，让城乡孩子共享优质教育资源”被列入浙江省政府民生实事项目，和达材小学结对的是诸暨市区的暨阳小学。

　　陈洁虹说，以前没有专业的美术、音乐老师，有了互联网的课堂，孩子们特别喜欢。虽然山里玩泥巴，但在课堂上还没玩过，他们觉得特别有意思。在采访的时候，突然跑过来一个男孩，他和陈洁虹说：“老师辛苦了。”

　　陈洁虹悄悄和我们说，这个孩子智力有一点点问题，但人其实很好的。本来在特殊学校，后来，家长把他送到了这里，“跳舞特别好。”

　　“来给我们跳个舞吧！”男孩一开始不愿意，后来他还是跳了。没有音乐伴奏，他跳起了街舞。

　　“虽然孩子越来越少了，但我们还是希望这所学校能一直办下去。”陈洁虹说。

(责编：冯粒、曹昆)
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