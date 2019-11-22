原标题：第九届儿童阅读与语文创意教学观摩研讨活动在春城举行

2019年11月18日，第九届儿童阅读与语文创意教学观摩研讨活动在云南海埂会堂与云南艺术剧院同时举行。

本次活动由教育部西南基础教育课程研究中心与树人教育研究院主办，云南省昆明市盘龙区教育体育局、《学语文之友》杂志、《全视界教育》杂志、树人教育研究院云智慧课堂承办，西南大学基础教育集团、云南省昆明市盘龙区教师进修学校、云南省昆明市盘龙小学、云南省昆明市盘龙区金康园小学协办。

教育部西南基础教育课程研究中心主任、原西南大学常务副校长宋乃庆先生，中国教育学会副会长、重庆市教育学会会长钟燕女士，中共昆明市常委、昆明市人民政府副市长胡宝国先生，教育部基础教育课程教材发展中心课程处处长陈云龙先生和昆明市盘龙区人民政府区长沃磊先生应邀出席活动并致辞。

2019年秋，统编语文教材覆盖全国，语文核心素养再度受到广泛关注。教材总编温儒敏教授对“单篇教学与群文教学并行”的提出以及对“整本书阅读”的再次强调，引发语文教育界的强烈反响。但对更多早已步入群文阅读与整本书阅读教学领域的教育工作者而言，2019年同样可以成为自己研究探索的“新起点年”——在历时三天的活动中，来自全国二十余省（市、自治区）逾3000名小学语文教育工作者齐聚一堂，探讨、发现并展示语文阅读教育的现在与未来。

儿童阅读与语文创意教学观摩研讨活动素有“小学阅读教育风向标”之称，第九届活动落户春城昆明，也是阅读教育、课程改革的发展大趋势与区域教育发展紧密结合的体现。

以昆明盘龙区为代表，云南省向全国同仁交出了自己的成绩单。18日的开幕式上，昆明市盘龙区人民政府区长沃磊先生在致辞中说到：“语言和文字的教育，是所有国家教育教学中的核心内容，承载着国家文化，反映着国家经济体制，培养着国家情怀。盘龙区在把教育作为先导性、全局性、基础性事业来抓的同时，把小学语文教育放在重要地位。”他希望能借本届活动，把阅读教学的新理念作为种子带到昆明来，让新理念新思维新举措运用于实际工作中。

盘龙区教师进修学校校长袁蕾透露了自己的下一步规划：在与树人教育研究院四年深度合作后，她正在联合区域内多个省、市级名师工作室，以云南省首个“群文阅读基地示范校”盘龙小学在内的多所中小学为载体，进行群文阅读小初教学衔接课题的深化实践。

不只在云南，山西省孝文市崇文街小学、辽宁省葫芦岛市第二实验小学……不同区域的一线教师们在相似的教学感悟中找到适合自己的群文阅读实践路径。

作为群文阅读大规模推广的“发源地”，重庆和四川也分享了各自的经验。

教育部西南基础教育课程研究中心主任宋乃庆先生以群文阅读大规模推广后的学生语文素养全国测试数据为例，指出阅读的全球发展趋势：PISA测试已把多文本阅读的比重提升到35%，作为多文本阅读的一种，群文阅读对阅读素养的培养与提升效果显著；而阅读素养不仅表现在语文学科，数理化、史地生、音体美、思想、科学……各个学科都需要阅读素养的培养。

四川省教育科学研究院党总支书记、院长刘涛先生在介绍四川经验时强调“以课题为引领，研究为中心”，从“资源建设、课程变革、评价体系”三方面推进，在未来几年形成更加系统的“群文阅读四川品牌”。

而这些，正契合了重庆教育学会钟燕会长所言：越来越多的教师参与进来，让群文阅读如“源于草根的星星之火，席卷全国”；基于统编教材背景下的1+X群文教学是最具生命力和创新力的探索。

教育部基础教育课程教材发展中心课程处处长陈云龙博士则从国家基础教育改革的更高层面进行了解读，提出：“群文阅读十年，始终根植于国家语文课程改革，对语文课程改革具有积极的推进作用。多文本、结构化的群文阅读方式，不但提高了读者的语文素养，它与基于思辨读写的整本书阅读一样，强调对学生思维的培养，更契合了核心素养对学生长远发展的期待。”

主办方之一，树人教育研究院院长、西南大学教育学部群文阅读推广研究中心主任王雁玲女士在接受媒体采访时表示：群文阅读的研究进行到今天，已经不只是一种“课型”或者阅读教学的策略，它对基础教育同样产生了深远影响。通过创建学生自主探究的学习情境，实现了教与学关系的转换，改变了教师的教学观念，更培养了学生的高阶思维，实现语文核心素养！

开幕式最后，教育部西南基础教育课程研究中心及树人教育研究院向昆明市盘龙区农村欠发达学校一次性捐赠价值30万元的爱心图书，帮助学校营造良好的阅读氛围，建设书香班级、书香校园、书香社会。

而第九届活动的另一大亮点，“单篇教学—群文阅读—整本书阅读”的贯通，也将淋漓尽致地体现在随后的议程里：

8堂阅读教育最新研究报告，5堂群文阅读+整本书阅读的省级研究示范课，14堂通过京津、川渝、云贵、两湖、两广、鲁皖、陕甘宁、辽吉黑、长三角等九大区域层层选拔而出的现场竞赛课，3堂种子教师“基于思辨读写的整本书阅读”实践报告和3场思想碰撞的专家对谈。

它们也正是对本次活动主题“守正创新，深入推进全民阅读进校园；凝心聚力，积极开创语文课程新时代”的最好诠释。

(责编：冯粒、曹昆)