广西全州县运用多举措促进义务教育均衡发展

近年来，广西自治区桂林市全州县加大义务教育的投入和建设，共投入约16.12亿元促进义务教育均衡发展。

全州县创建了全县教育信息化平台；新建1所初中、2所小学，新增建筑面积10.04万平方米，新增6000多个学位；改扩建与维修项目1335个，改扩建面积331587平方米；新建校舍项目277个，增加建筑面积34.71万平方米；新建、改建运动场地项目，新建改造运动场地119个面积41.463万平方米；增加了图书、仪器等教学装备。2019年新招聘教师近600人，近三年新增招聘教师1240人，80%倾斜于乡下学校。

全州县作为桂北大县，人口多、底子薄，县域义务教育均衡发展难度大。全州县在加大投入和建设的同时，充分利用绩效管理手段调动了全县相关部门和全体教育工作者的积极性。

据了解，全州县绩效办把义务教育均衡发展工作的相关指标列入了各乡镇和县直相关单位的绩效考核指标，由县教育局组织对其进行考核，确保了各乡镇和县直相关单位对此项工作的重视和支持。

在绩效考评中把消除大班额、大通铺等多项内容列为绩效考评的硬性指标。同时，绩效考评不仅仅局限于年终的一次考核，平时的义务教育均衡发展工作情况也一并纳入考评总分。

据悉，经过科学绩效管理的有效促动和各相关部门的努力，全州县办学条件得到了极大改善，各项办学指标达到了义务教育均衡发展的国家认定要求，已于2018年通过了广西自治区政府的义务教育均衡发展工作复核。

(责编：郝孟佳、何淼)