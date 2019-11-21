2022年大兴区将初步成为首都南部教育新高地

北京市大兴区教育将如何发展？11月20日，大兴区区委书记周立云在大兴区教育大会上提出，2022年，大兴初步成为首都南部教育新高地。

北京市大兴区教育大会 大兴区教委/供图

会上，周立云描绘了大兴教育发展的时间表和路线图：近期到2020年实现“十三五”规划发展目标，总体实现教育现代化；中期到2022年，进一步提升教育现代化水平，现代教育体系更加完善，教育服务区域经济社会发展的能力进一步提高，教育改革发展成果更好地惠及人民群众，优质教育资源更加丰富，人民群众的教育获得感和满意程度显著增强，初步成为首都南部教育发展新高地；远期到2035年实现更高质量的教育现代化，全面建成更高质量的学习强区。

周立云说，大兴教育将要实现的阶段目标是，到2022年，要实现德智体美劳全面培养的教育体系基本形成。学前教育普及普惠优质的水平显著提升；义务教育实现更高水平的优质均衡；高中教育高质量多样化发展；职业教育服务区域发展能力有效提升；高素质专业化的教师队伍基本建成；教育信息化和国际化的水平明显提升；教育治理体系更具活力。

北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉表示，党的十八大以来，大兴教育事业发展取得了长足进步。比如，通过加大教育投入，增加学位5万多个，努力满足学位需求。通过“引智办学”、名校办分校、集团化办学等形式，优质资源合办校增至40所，老百姓家门口的好学校越来越多。通过深入推进教学方式和学习方式改革，努力提升课堂教学质量。通过创新学校、家庭和社会协同育人模式，在全市率先实施了“课后延时服务”改革举措，参与教师达7000多人，1.6万余名学生受益，为解决社会广泛关注的“课后三点半”问题提供了成功经验。

刘宇辉对大兴教育改革发展提出了五点建议。一要在组织领导、发展规划、资源保障上把教育摆在优先发展地位，做到经济社会发展规划优先安排教育、财政资金投入优先保障教育、公共资源配置优先满足教育和人力资源开发需要。

二要把社会主义核心价值观融入教育教学全过程，着力构建德智体美劳全面培养的教育体系。加强家庭学校协同育人研究实践，构建学校、家庭、社会协同育人格局。

三要不断创新教育体制机制，着力解决教育改革发展的重大问题和群众关心的热点难点问题，推动各级各类教育更加公平更有质量发展。

四要坚持把师德师风建设放在教师队伍建设首位，引导教师争做新时代“四有”好老师和“四个引路人”。全面提高教师地位待遇，教育投入更多向教师倾斜，让教师成为令人羡慕和向往的职业。

五要进一步加强组织领导，落细落实各项制度，压紧压实工作责任，坚持依法治教、依法治校，完善学校法律服务体系，切实为学校安全托底，确保校园安全稳定。

据介绍，大兴区教育大会体现了三个特点：一是加快推进大兴区教育现代化。对标对表国家、首都教育现代化2035文件，打造首都南部教育发展新高地。二是构建四方协同育人新格局。构建“中小幼职”德育一体化，建立三级家长委员会等17条具体可行措施、强化对协同育人相关责任部门的督促检查。三是强化学校体育促进学生身心健康全面发展。以“天天锻炼、健康成长、终身受益”为目标，坚持“课堂教学与课外活动相衔接、培养兴趣与提高技能相促进、校内体育锻炼与校外体育活动相结合”三原则，制定了10项任务6项保障措施，致力于学生健康状况提升。

(责编：郝孟佳、熊旭)