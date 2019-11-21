中巴合作推动儿童早期发展

“我们希望拉近与中国的距离，继续推动儿童早期发展等方面的合作。”巴西公民和社会行动部部长奥斯马尔·特拉说。

日前，由中国发展研究基金会与巴西公民部主办的第二届中国—巴西儿童早期发展对话研讨会在巴西首都巴西利亚举行。巴西如何促进儿童早期发展？中国有哪些经验？两国怎样进一步推动合作？围绕上述问题，来自中巴两国的政、商、学界代表进行了探讨与交流。

“把这张纸揉成一个小球，放到纸盘上来吧。”在家访员安娜的指导下，两岁的索菲亚开始跟着母亲玩起了游戏。“这边低点，往下晃，再向前……”看着小球滚进了纸盘上的圆桶中，害羞的索菲亚开心地笑了。

“这个游戏主要是用来锻炼孩子的平衡能力，我会将游戏玩具留在索菲亚的身边，一周后再次过来家访，根据她玩这个游戏的情况作出新的评估，进而决定下次家访的内容。”安娜说。

在巴西戈亚斯州阿瓜斯林达斯，中国代表团成员现场观摩了巴西的“快乐儿童”计划。巴西公民部早期发展部门代理主任马蒂亚斯介绍，“快乐儿童”计划是由巴西政府部门于2016年10月推出的一项儿童早期发展项目，主要通过家访等形式为巴西贫困家庭幼儿提供早期发展阶段的激励与帮助。目前巴西已有约一半的城市加入了该项目，一百多万儿童从中受益。

中国发展研究基金会秘书长方晋指出，0至3岁是儿童各项能力发展的黄金时期，已有研究表明在这一时期实施入户家访干预，能有效提升儿童能力，为其今后发展打下良好基础。“此次实地调研、了解了巴西‘快乐儿童’计划，这样的实践经验对中国儿童早期发展相关工作有很大的借鉴意义。同时，在互相交流中，中国的不少好经验也引起了巴方的关注。”

政策、法律方面，国务院妇女儿童工作委员会办公室一级巡视员宋文珍介绍，今年5月份，中国出台了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，明确提出加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导、加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度、规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。同时，相关部门和机构积极推动儿童早期发展均等化，促进儿童早期发展服务进农村、进社区、进家庭，促进儿童体格、心理、认知、情感和社会适应能力的全面发展。

全国人大常委会委员、国务院发展研究中心研究员吕薇指出，全国人大常委会和全国人大代表非常关心学前教育，特别是贫困地区的学前教育。目前，学前教育立法已纳入全国人大常委会立法规划的一类立法项目，拟在十三届全国人大常委会任期内提请审议。

实践探索层面，国家卫健委干部培训中心（党校）书记蔡建华指出，针对贫困地区婴幼儿面临的营养不良问题，中国推出了“营养包”计划，为相关儿童免费提供一部分营养包，帮助改善营养。同时，试点推出儿童早期发展项目，帮助提升儿童的认知、运动、语言、社会情感等能力。

方晋介绍，中国发展研究基金会推出的“慧育中国：山村入户早教计划” 是一项结合养育指导及营养干预的6-36个月儿童早期发展项目，目前已在全国9个省的10个县展开试点，共惠及517个偏远贫困山村的1万多名0至3岁儿童。

作为山村入户早教计划的“新成员”，重庆市酉阳土家族苗族自治县副县长吴彪介绍，目前该项目已在酉阳县4个乡镇21个村开展试点，1000多名0至3岁儿童的测评工作已经完成。接下来，该县将推动相关部门联动配合，做好人才招募和培训工作，补齐儿童早期发展的短板。

“两年前，我参与了一个项目，对中国的儿童早期发展有了一定的了解。通过这次对话会，我有了更大的收获，了解了很多感兴趣的项目，这对巴西的儿童早期发展很有帮助。目前巴西的儿童早期发展工作推进的很快，取得了很大成效，但也面临一些问题，这方面我们需要向中国学习，以试点等方式有序、谨慎推进，让项目能有更高的质量。”巴西公民部国家促进人类发展司司长伊莉·原泽说。

在奥斯马尔·特拉看来，中国有许多经验可以帮助巴西。巴西愿意与中国一道，在儿童早期发展上深入交流、相互学习，共同探求最科学、最具有可操作性的儿童早期发展模式。

“相信未来中巴儿童早期发展交流合作会继续推进，会更有成效。我们将一如既往集结各方力量，与各方合作者一道，继续推进中国儿童早期发展政策落实。”方晋说。

《人民日报海外版》（2019年11月21日 04 版）

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