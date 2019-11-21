三尺讲台，万千桃李。讲台上下、课堂内外，教师与学生基于知识与思想互动，授业解惑、教学相长，是大学里最美的风景，也是大学育人为本的根本体现。

教育部先后印发《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》和《关于一流本科课程建设的实施意见》，明确高等学校要严格执行教授为本科生授课制度，连续三年不承担本科课程的教授、副教授，转出教师系列。把教授上讲台作为教师队伍建设改革的重要内容，目的就是鼓励广大高校教师潜心教学，改变长期以来形成的“重科研、轻教学”的倾向，助力大学回归育人之本。

当前，我国高等教育正处于内涵发展、质量提升、改革攻坚的关键时期和全面提高人才培养能力、建设高等教育强国的关键阶段。牢牢抓住全面提高人才培养能力的核心点，鼓励优秀教师走上讲台、坚守讲台，培养大批有理想、有本领、有担当的高素质专门人才，是形成高水平人才培养体系、加快建设高水平本科教育的重中之重。特别是，部分高校人才培养的中心地位还不够巩固，一些学校领导精力、教师精力、资源投入仍不到位，教育理念仍相对滞后，评价标准和政策导向仍不够聚焦。解决这些问题，已成为我国高等教育改革攻坚、提升人才培养质量的着力点。

本科生是高素质专门人才培养的最大群体，本科阶段是学生世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，本科教育是提高高等教育质量的最重要基础。办好我国高校，办出世界一流大学，人才培养是本，本科教育是根。去年，新时代全国高等学校本科教育工作会议发布《一流本科教育宣言》，明确提出“高教大计，本科为本”。一年多来，多个文件印发，多项举措出台，力求通过完善学分制等深化教育教学的改革举措，让学生忙起来；通过引导教师潜心育人，让教师强起来；通过严把考试和毕业出口关等教育教学管理举措，让管理严起来；通过完善相关考核与评价机制，让效果实起来，从而全面提升本科教育教学、打造更高水平的人才培养体系。

不授课，何以为师？引导广大教师潜心教学，坚守三尺讲台，需要鼓励广大教师进一步理解与思考教师职业的内涵，对教书育人持敬畏之心与热爱之情；需要改革与完善现行评价体系，健全教师考核评价制度，用制度为教师松绑，让广大教师心无旁骛安心教学；需要重新审视与界定“好老师”的定义，鼓励更多爱教学、勤教学、善教学的教师脱颖而出，让教师在与学生面对面的过程中，承载起传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。

建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程。高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。期待教授回归讲台成为常态，期待大学校园涌现出更多有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师，用一个个鲜活而有生命力的课堂，夯实人才培养之本，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的人才支撑和智力支持。

《人民日报》（2019年11月21日 05 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)