原标题：全国832个贫困县辍学人数由29万人下降到6.5万人

落实主题教育要求，加强控辍保学工作，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数由2019年5月的29万减少至6.5万——“娃娃上学的事终于妥当了”

“娃娃上学的事终于妥当了。”刚从一户人家出来的尼玛才让舒了一口气。青海省河南蒙古族自治县赛尔龙乡的乡长尼玛才让每走进一个辍学学生家中，都会苦口婆心地劝说，直到家长、学生同意重返校园才离开。短短几个月，他跑遍了赛尔龙乡的每个角落。

尼玛才让的工作是全国众多党员干部、学校教师开展义务教育控辍保学的缩影。近年来，我国义务教育普及和巩固水平持续提高，但受办学条件、地理环境和思想观念等多种因素影响，一些地区特别是老少边穷岛地区仍不同程度存在辍学现象，有的地方控辍保学工作还存在底数不清、责任不明、联控不力、效果不佳等问题。

按照党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，中央纪委国家监委机关牵头、会同教育部将控辍保学作为“专项整治漠视侵害群众利益问题”工作的重中之重，纳入2019年教育部“奋进之笔”重点工作，层层压实工作责任，进一步完善政策措施，健全精准控辍长效机制。中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组专门向教育部发出建议函并召开专题会议会商，督促深入开展控辍保学工作。

压实责任，“一县一案”

全国95%的县出台了控辍保学工作方案

“抓好控辍保学、实现义务教育有保障，是拔掉穷根、阻断贫困代际传递的重要途径，是一场命运之战、未来之战、振兴之战和长治久安之战。”教育部相关负责人表示，通过开展主题教育，教育系统和各地各部门的党员干部进一步认识到控辍保学工作的重要性，认识到工作的关键是要落实政府和各方的控辍保学责任，真正把控辍保学的各项政策落实到每个家庭、每个学生身上。

2018年，我国小学学龄儿童净入学率达99.95%，九年义务教育巩固率94.2%，相关指标已经达到世界上高收入国家平均水平。控辍保学剩下的都是“硬骨头”。

为确保控辍保学工作有力度、见实效，教育部与13个省份签订了《打赢教育脱贫攻坚战合作备忘录》，将控辍保学作为重要任务写入备忘录。专门召开了全国控辍保学暨农村学校建设工作现场推进会，举办各省级教育行政部门负责同志、基教处长培训班，进一步压实责任，交流工作经验。截至目前，全国95%的县“一县一案”出台了控辍保学工作方案。

“近期我们指导地方查处了一批以‘国学教育’‘艺术教育’替代义务教育的非法培训机构，安排218名义务教育适龄儿童返校就读。”教育部相关负责人介绍，为严禁校外培训机构替代开展义务教育，教育部出台了《禁止妨碍义务教育实施的若干规定》。同时，进一步细化控辍保学工作举措，指导各地贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平的通知》，制定出台《关于打赢脱贫攻坚战进一步做好农村义务教育有关工作的通知》，印发《关于解决建档立卡贫困家庭适龄子女义务教育有保障突出问题的工作方案》，努力避免适龄儿童因家贫、路远、厌学而辍学。

精准摸排，创新劝返

各地组织开展劝返复学专项行动

按照专项整治工作要求，青海省发动3万余名干部，放弃节假日休息，克服交通不便、天寒地冻、食宿无保障等诸多困难，逐人逐户深入居民家庭、牧民帐篷做好辍学学生摸排登记和劝返复学工作；甘肃省专门开发了控辍保学APP，组织各学校每天清点在校人数，实现摸排常态化。

在各地精准摸排辍学学生底数的同时，教育部进一步完善了中小学生学籍系统与国家人口基础信息库、全国贫困人口信息库比对机制，要求各地根据比对结果落地查人，逐一登门入户核实辍学学生情况。为提高摸排效率和精准度，还建立了控辍保学工作台账在线管理平台，精确记录每个辍学学生的详细信息，并实时更新和销号管理。

“以前一直是旧思想，认为活在山里，读不读书都一样。如今吃上官司了才知道，不送娃娃去上学是违法的事。”来自云南省怒江州兰坪县的两名学生家长因放任子女辍学被当地政府起诉后感叹。兰坪是云南省的深度贫困县之一，当地政府部门通过宣传教育、责令整改、行政处罚等举措，最终让120余名学生重返校园。

这是地方维护国家义务教育的严肃性、统一性，积极履行控辍保学职责，创新劝返复学工作方式的一次实践。近期，教育部专门部署要求各地组织开展劝返复学专项行动，针对学生辍学原因，因地、因家、因人施策，采取精准化帮扶措施，综合运用多种方式开展劝返复学工作——

对辍学学生及其家长动之以情、晓之以理，把辍学的弊端分析明白，把读书的好处讲清楚，消除“读书无用论”的影响。将贫困家庭优先纳入社会救助保障体系，其子女返校及时纳入“两免一补”、营养餐等资助范围。充分发挥县级政府有关部门、乡镇政府、村(居)委会作用，运用行政手段劝返复学。加大法律宣传力度，对不送孩子上学、劝诫无效的，采取法律手段督促家长送孩子上学。

加大投入，分类安置

贫困地区辍学人数由29万人下降到6.5万人

“你就像那船上划桨的人，不管岸上的人如何给你加油，要上岸只能靠自己。回到学校后一定要认真学习，将来不再过苦日子。”复学后的李松(化名)仍记得包村干部祁建隆的耐心叮嘱。

父母离异的李松已被多次劝返复学至甘肃省永靖三中，就读后又辍学失联。经过多方打听才了解到，他辍学后跟随母亲到新疆生活。5月5日，李松从新疆回到刘家峡，北山村包村工作组干部带着他到永靖职校报到，并自掏腰包给他买了生活用品。

大量失学辍学孩子重返校园，如何让他们喜欢学校、留在学校，愉快地接受义务教育，是防止新增辍学和二次辍学发生亟须解决的问题。教育部启动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，每年投入近300亿元，重点加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，增强农村学校吸引力。严格乡村小规模学校撤并程序，防止因上学远而导致辍学。

同时，指导各地对劝返复学的学生进行分类安置，确保学生留得住、学得好。落实桌椅板凳，满足就餐、住宿、交通需求，解决好吃住行问题；加强心理辅导和真情关爱，建立师生结对帮扶制度，解决好心理适应和融入校园问题；健全学习帮扶制度，合理安排教育教学内容或单独编班补课，解决好学习困难问题；加强普职教育融合，帮助就业意愿较强学生掌握一定的职业技能；“一人一案”制定方案，通过随班就读、送教上门等方式，解决好残疾儿童就学问题。

主题教育专项整治的成果要由群众来评价、由实践来检验。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，全国832个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数已经由今年5月的29万减少至6.5万，其中建档立卡贫困家庭学生人数由15万减少至2.7万，为2020年全面实现“义务教育有保障”目标奠定了坚实基础。(中央纪委国家监委网站 杨文佳)

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