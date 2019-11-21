希望工程实施30周年丨助学育人 托起明天的太阳

央视网消息：这张照片很多人都不会感到陌生。1991年5月，一张“大眼睛”照片震撼人心，照片中手握铅笔的小女孩名叫苏明娟，她抬着头，一双又大又亮的眼睛充满了对知识的渴望。

这双大眼睛，代表的正是千千万万家庭经济困难，但又对知识、对未来充满了渴望的孩子。30年来，希望工程用爱心点亮了千万双这样的大眼睛。

上世纪80年代末，希望工程由共青团中央、中国青少年发展基金会发起建立，成为我国第一个救助贫困地区失学少年的基金。30年来，全国希望工程已累计接受捐款150多亿元，援建小学2万余所，资助家庭经济困难学生590多万名——这项以“希望”命名、以救助贫困地区失学少年重返校园为使命的社会公益事业交出一份亮眼的成绩单。

30年来，平均每天有500多名贫困孩子得到希望工程资助，有近2所希望小学落成。希望工程30年锲而不舍地践行一个朴素理想：让每个孩子不再因为贫穷而失去课堂。

党的十九大以来，希望工程聚焦教育扶贫积极参与脱贫攻坚，开展“希望工程助力脱贫攻坚10万+行动”，将“三区三州”等重点扶贫地区的建档立卡贫困家庭学生作为主要资助对象，2018年以来已筹集3.18亿元，精准资助11万余名困难学生。

播种希望 守望相助

30年，足够让一颗种子生根发芽，枝繁叶茂，硕果累累：30年，也可以改写人生故事，点亮无数个梦想和未来。

希望工程实施30年来，帮助数以百万计的贫困家庭青少年圆了上学梦，既架起爱心互助和传递的桥梁，也在助力脱贫攻坚、促进教育发展等方面作出了贡献。

播种希望，守望相助，我们的社会就会洒满阳光。

温暖更多青少年、激励更多追梦人，共同托起明天的太阳。

(责编：李枫、岳弘彬)