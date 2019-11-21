天津大学：学生做“老师”，青春话初心

人民网北京11月21日电 “新时代的我们要思考应该以怎样的奋斗姿态，为我们热爱的‘阿中哥哥’打call……”在日前给全校同学上的一堂思想政治理论宣讲课中，天津大学管理与经济学部学生党员朱倍深情说道。

今年5月以来，天津大学努力发挥学生党员自我教育的作用，依托各学院组织优秀学生党员代表组成10个“专题宣讲小组”，以“新中国血脉中的天大元素”为主题制作系列理论宣讲微党课，以老一辈天大人的奋斗故事为切入点，从学生的视角展开深入分析，帮助广大学生党员从中感悟新时代天大青年的使命和担当，朱倍正是“专题宣讲小组”的一员。

据介绍，在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，为了让学生理论宣讲能够覆盖更多的学生，该校各个学院也成立了院级理论宣讲小组。在院级小组的建设过程中，学校引导各学院以“1+1+N”的模式研发宣讲内容，即由一名思政课教师、一名辅导员和若干名学生组成内容制作小组。在这样的模式下，思政课教师进行理论指导、辅导员联系学生实际，学生制作宣讲内容、开展理论宣讲，许多受学生认可的宣讲内容被如此反复打磨、研发出来。

“学生党员更了解广大青年学生的话语体系和关注的问题，以学生思政理论宣讲为载体推进‘不忘初心、牢记使命’主题教育可以极大地增强教育的吸引力和感染力，真正的让广大学生党员理论学习有收获，思想政治受洗礼。”该校化工学院学生党员、校理论宣讲小组负责学生贾勐谈到。

“如何将共产党员的初心和使命讲深入、讲生动是学生们在制作内容时面对的首要难题。在这个过程中让思政课教师、辅导员和学生深度联动、密切配合，让他们所制作的内容理论更有‘深度’，事例更有‘温度’。而以同龄人的视角讲‘思政’，广大学生更容易接受。”天津大学智能与计算学部辅导员、宣讲小组指导教师谢华哲说。

该校有关负责人介绍，截至目前，校、院两级学生思想政治理论宣讲小组在主题教育期间已经开展理论宣讲30余场，主题涵盖党史、国史、社会发展史，天津大学大师奋斗故事等内容。学校搭建平台，让学生唱主角，一场场生动的思政理论宣讲给予广大学生党员思“使命”、悟“担当”的精神洗礼，帮助他们将主题教育的成果转化为青春报国的实际行动，真正在未来的学习生活中努力成长为担当中华民族复兴大任的时代新人。（李依环）

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