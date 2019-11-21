大学生起床调查：超七成大学生起床困难，天气成赖床主因

连日来全国大部分地区气温骤降，早上起床成为部分大学生头疼的事情之一，不少学生表示冬天容易成为“起床困难户”，早上醒来却不愿意起床，宁愿赖床睡一会懒觉。在大学生中，有多少人早上起床困难？导致起床困难的主要原因是什么？他们对待赖床持什么态度？

近日，中国青年网校园通讯社围绕大学生起床话题，对全国1166名大学生进行问卷调查，结果显示：超七成学生起床困难，靠定闹钟叫醒自己，天气成学生赖床主要原因，超八成学生经常醒来后又睡着，超三成学生不赞成赖床，认为早起有利于身体健康。

大学生起床困难情况比例（来源：中国青年网）

超七成学生起床困难，靠定闹钟叫醒自己

华东交通大学学生贾云晓是一个严重“起床困难户”。他告诉记者，由于早上起床困难，曾采用过让同学叫自己起床和设定闹钟两种方法，但都无济于事，每天起床都超过八点。这导致他上课经常迟到。“起床真是太难了，好想说起就起，但是不好实现！”

记者调查显示，71.53%的受访学生认为自己有起床困难的情况，主要通过定闹钟的方式叫醒自己，占70.15%，其次是采用自然醒和让同学叫醒的方式，分别占12.78%和10.98%。

“我每天都要等到闹铃响第三遍时才起来，起床后就后悔昨天晚上睡得太晚了，感觉手机是恶魔，一玩儿就到后半夜了。”上海理工大学学生孙邦表示，自己因为熬夜玩手机，导致早上起得较晚，宿舍的同学通常都已经离开了宿舍，自己只能多定几个闹钟用来叫醒自己。

大学生起床叫醒方式比例（来源：中国青年网）

天气成学生赖床主要原因，超八成学生经常醒来后又睡着

“一降温，感觉被窝才是最温暖的地方，只想在床上再多躺一会儿，起床完全靠毅力。”河北科技师范学院学生张鑫浩告诉记者， 大一时早上要跑操，还保持着早起的习惯，到了大二，课程也随之减少，加上天气一冷，自己也成了一名“起床困难户”。

记者在调查中发现，像张鑫浩一样因为天气原因而赖床的同学不在少数。数据显示，41.42%的学生认为天气是导致起床困难的主要原因，其次是熬夜玩手机、失眠和生活习惯，分别为22.81%、18.01%和17.75%。同时，在本次调查中，“醒来又睡着”的情况也比较普遍，受访学生中有86.62%人表示存在这一现象。

“眼睛一闭一睁，一上午就过去了，本来已经醒了，结果一看课表是实践课，就又睡过去了。”浙江传媒学院学生陈笑妍经常“起床失败”，如果遇到周末或上午没有课，她醒来后会继续睡觉。她认为，在不耽误工作学习的情况下，应该保证充足的休息。

大学生起床困难原因比例（来源：中国青年网）

超三成学生不赞成赖床，认为早起有利于身体健康

“我每天晚上十二点左右睡，早上六点五十分左右起床，已经形成了规律。”长春中医药大学学生何慧晗认为，自己每天起床比较早，去上课的时间比较充裕，吃了早饭还可以早到教室一会儿，“早起是一种良好的生活习惯，只有切实行动了，才能享受到这种习惯带给我们的好处。”

在此次调查中，和何慧晗一样不赞成赖床的学生占36.36%，认为早起有利于身体健康；有49.4%的学生认为赖床无所谓，只要不耽误正事即可；还有14.24%的大学生赞成赖床，认为起床困难很正常。

长春工业大学大四学生赵子豪认为，尽管自己经常赖床，但仍希望自己可以养成早睡早起的习惯，“虽然总是睡懒觉，但是赖床花费的时间都是自己的，希望自己能够说起就起，利用好早上的时间，丰富一下课外生活。”

大学生对于赖床的态度比例（来源：中国青年网）

高校教师建议：睡懒觉不利于个人发展，鼓励同学之间彼此监督

南宁师范大学团委教师胡海兰认为，大学生起床困难的原因有很多，包括晚睡、爱睡懒觉、早上没有课程安排、懒惰、天气原因等。睡懒觉短时间内可能会让自己更放松，但是长远来看不利于学生个人成长发展。

为此，她建议高校可以通过开展活动，引导学生自发主动地告别懒觉。她认为开展“免费早餐”早起换餐券活动就是一个不错的方法，“通过在主要的教学楼间设立免费早餐兑换摊点，用早起签到赢餐券、赢牛奶组合的形式，鼓励和号召同学们早起。”

山西农业大学信息学院淬炼商学院辅导员孟繁雄认为，解决大学生起床困难问题，首先应该让学生从思想上意识到健康生活作息的重要性，这不仅有助于学生个人的身体健康，更是从侧面保障时间的高效利用。同时，他还表示，“鼓励同学之间彼此监督，多开展体育锻炼，共同把握时间。”（李华锡 张宇）

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