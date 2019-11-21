大学生跳湖救人 一身湿衣赴考场

刘文鑫把孩子救上来，确认没有大碍后，就背起书包去考试了。

头发和衣服都湿透的刘文鑫。

昨天，一张照片在浙江农林大学的师生群里火了，照片有点糊，但能看出左边是一个妈妈抱着浑身湿透的孩子，中间是一个同样浑身湿透的男生拿着自己的书包。

这张照片配发的文字是：“表扬一个小哥，下午3点多的时候，一个小朋友掉进了东湖的水里，这个小哥立马跳下去把小朋友捞了起来。这种见义勇为的行为很赞，听说这个小哥接下来还有考试，希望没有太大影响，祝他好运。”

这是个怎样的暖心故事？

毫不犹豫跳湖救人，两岁男孩成功获救

这张照片和文字的截屏在朋友圈里刷屏，大家都被这种见义勇为的精神感动。

浙江农林大学工程学院大一机械194班袁越比较眼尖，虽然照片有点模糊，但他一眼就看出，“这湿漉漉的不是我们班的刘文鑫吗？他什么时候救人去了？难道是考试的那天？”

很快，浙江农林大学工程学院党委副书记何振波、辅导员章健也看到了在朋友圈转发的照片，他们立即联系上了刘文鑫。经过确认，大家才知道，几天前那场《学生手册》理论考试前几分钟，刘文鑫跳进了学校东湖里，救起了一个两岁不到的孩子。

事情发生在11月14日下午。

当时，浙江农林大学工程学院机械194班刘文鑫和往常一样，利用空余时间在校园里参加志愿者活动——管护校园绿地。下午3点多钟，刘文鑫完成了志愿服务任务，背着书包往教室里走，因为3点半要参加学院组织的《学生手册》考试，为了不耽误考试，他选择了抄近道——从校园东湖上的九曲木桥前往教室。

正走在九曲木桥上时，他听到了“扑通”一声。抬眼望去，一个小孩掉进了水深近2米的湖里，脸朝着水下在挣扎，木桥上只有孩子的母亲和几位女生，她们慌得不停地叫“救命”。

刘文鑫二话没说，快步跑了过去，扔掉了自己的背包，立即跳进东湖，并将小孩抱出水面。好在当时天气还比较热，有湖边的热心人脱下衣服把孩子包起来，孩子没有大碍。

从湖水里爬上木桥的刘文鑫全身湿哒哒的，他看着孩子换了衣服，没有大碍，就甩了甩身上的水珠，转身走了，因为《学生手册》考试马上要开考了。

和孩子妈妈互加了好友后，刘文鑫让她务必带孩子去检查一下，自己则用纸巾擦了擦湿漉漉的头发，连走带跑赶往教室。

穿着湿衣服参加考试，毅然而然退还感谢金

赶在工程学院机械194班《学生手册》考试开考铃响前，刘文鑫浑身湿漉漉地冲进教室，班长袁越以为刘文鑫下午又去打球，所以一身汗地来考试，于是叮嘱了一声：“快点坐到位子上，考试马上开始了。”

救人后，刘文鑫没有主动和任何老师同学说，甚至没告诉爸妈，他觉得“这是每一个大学生应该做的，没必要和别人说”。

11月17日，孩子妈妈专程给刘文鑫送来了锦旗，并硬塞给他一个装着现金的信封。刘文鑫留下了锦旗，按照孩子妈妈给的地址，买了一箱牛奶专程去看望那个落水的孩子，并把那个装着现金的信封，原封不动地还给孩子妈妈。

落水小孩叫韩馨颖，今年还不到两岁，一家人就住在浙江农林大学附近的平山村，当天天气好，韩馨颖就跟着妈妈去浙江农林大学玩，没想到一不留神，掉进了湖里。

“当时我都吓呆了，根本不知道该怎么办。我刚想跳下去救孩子的时候，就看到刘文鑫跳下去了。”说起当时的情况，韩馨颖妈妈还是很激动，“他能毫不犹豫地跳下去救不认识的人，这种品质太可贵了，我们十分感谢学校和老师教出这么好的学生。”

刘文鑫在东湖里救人的事情，在浙江农林大学校园里传开后，大家都纷纷对他的行为点赞。刘文鑫的辅导员章健说：“刘文鑫在参加《学生手册》考试前，就已经以自己的实际行动，在《学生手册》的践行、文明行为的践行上获得了高分。”（作者：郑琳）

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)